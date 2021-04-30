Tam kapanma kararının uygulandığı ilk günde Eminönü’nde kısıtlamadan muaf esnaf iş yerlerini turistler için açtı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 17 Mayıs’a kadar devam edecek 17 günlük "tam kapanma" kararının uygulandığı ilk günde gıda sektöründe faaliyet gösterip kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler çalışmalarına devam ediyor.

Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerden olan Eminönü’nde esnaf, turistlere hizmet vermek için dükkanlarını açtı.

GIDA SEKTÖRÜNDE EKSİKLİK OLMAMASI İÇİN İŞ YERLERİNİ AÇTILAR

İşlerinin durgun olmasına rağmen gıda sektöründe bir eksiklik olmaması için dükkanlarını açan esnaf, kısıtlamaların ardından normale dönmeyi umut ediyor.

Eminönü esnafı turistlere hizmet veriyor VİDEO

EMİNÖNÜ ESNAFI NORMALLEŞMEYİ BEKLİYOR

Kısıtlamanın ilk gününde çalışmalarına devam eden Eminönü esnafı Hasan Öner, "Sağlığımızın korunması için tedbirlerin alınması gerekiyordu. Gıda sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için muafiyetimiz var. Dükkanlarımızı açıyoruz. İşlerimiz durgun buna rağmen kısıtlamadan muaf olan turistlere hizmet veriyoruz. Saat 17.00’a kadar dükkanlarımız açık. Sağlık her şeyden önce gelir, tedbirlerle birlikte normalleşmeye dönmeyi umuyoruz." dedi.