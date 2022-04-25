Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram alışverişinin adresi olan İstanbul Eminönü'ndeki esnaf, şu ana kadar olan satışlardan memnun değil.

Ramazan Bayramı’na girmeye bir hafta kala Eminönü’nde alışveriş yoğunluğu başladı. Esnaf, vatandaşın şeker yerine lokuma yöneldiğini ve fiyatların 50-100 lira arasında değiştiğini belirtti.

Talepler şekerden lokuma döndü

Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Vatandaşlar şeker yerine lokuma talep gösteriyor. Eminönü esnafı, vatandaşların daha çok lokum sorduklarını belirtti.

"Eskisi gibi şeker soran yok"

İHA'nın haberine göre, alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, “Tezgahlarımızı süsledik, müşterilerimizden gelecek olan talebi bekliyoruz. Yoğunluk bugün itibariyle başlar. Genelde vatandaş lokum ve kuru yemişe talep gösteriyor. Eskiye göre şeker soran olmuyor. Lokum fiyatları 50 ile 85 lira arasında değişiyor.





Lokumun kilosu 85 lira

Geçen seneye göre lokumun kilosunu 60 liraya satıyorduk şimdi ise 85 liraya satıyoruz. Şeker ise geçen sene 30 liradan satılıyordu şimdi ise 50 liradan satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor.” şeklinde konuştu.

Eminönü’nde şeker ve lokumlar alıcısını bekliyor VİDEO



"Şu anda lokum satılıyor"

Bayrama hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, “Şeker, lokum, çikolata yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Eskiye göre şekere talep yok. Şu anda lokuma daha çok talep var. Eskiden biz burada 3 ton şeker satardık. Şu anda ise lokum ağırlıklı satıyoruz. Lokum fiyatları 50 lira ile 100 lira arasında değişiyor. Yoğunluk başladı. Gelecek olan müşterilerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Herkes bütçesine göre alsın"

Bayram alışverişine geldiğini açıklayan Alaattin Kaya, “Arkadaşımla geldim hem alışveriş hem de gezeceğiz. Şeker, fındık, çikolata aldım. Fiyatlar normal herkes bütçesine göre alması gerekiyor.” dedi.