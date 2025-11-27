Emlak vergisinde son gün 1 Aralık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için zaman daraldı.

Mükelleflerin ödemelerini 1 Aralık Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Ödemelerini zamanından yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

NASIL ÖDENECEK

Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Ödemeler, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek yapılabiliyor. Ayrıca e-Devlet'e entegre belediyeler için de online ödeme imkanı sunuluyor.

KİMLER MUAF

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf.