Emlakçılar uyardı! Cazip fiyatlı ilanında yüz yüze gelmeden para ödemeyin Gayrimenkulde dolandırıcılık yöntemleri artarken, emlak uzmanları da mal sahiplerini kiracısı ile yüz yüze gelmeden kontrat yapmamaları konusunda uyardı.

DHA

Özellikle deprem bölgesinde artan konut arayışı, dolandırıcıların iştahını kabarttı.

Zor durumda kalan kişilerin durumundan faydalanan fırsatçılar, internet sitelerindeki kiralık ev ilanlarını kopyalayıp ilana koyup dolandırıcılık yapmaya başladı.

Kentlerde kiralık ve satılık ev bulmak zorlaştı. Bazı illerde ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi.

Dolandırıcılar da insanların zor durumlarından faydalanarak, artan fiyatların altında rakam vererek, cazip fiyatlarla tuzaklarına düşürüyor.

"Yüzyüze gelmeden para ödenmesin"

Bu aşamada devreye giren emlakçılar, vatandaşları kiralamalarda birebir görüşmelerini tavsiye ederek, şöyle uyardı:

Sosyal medyada yarı fiyatından sahte kiralık ilanları veriliyor. Bu ilanlar karşısında da ibanlarına para istiyorlar. Bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılıyor. Vatandaşlarımız ev sahibi ya da emlakçı ile yüz yüze gelmeden, evi görmeden kesinlikle bir ödeme yapmasın. Kapora vermesinler.

"Şüphelenilen durumda şikayet edilsin"

Uzmanlar ayrıca böyle bir durumdan şüphelendiklerinde, hemen polis merkezlerine, savcılığa, emlak odalarına, ticaret il müdürlüklerine müracaat edip şikayette bulununmasını önerdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)