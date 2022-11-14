Emtia fiyatları artıyor

Fed'in faiz artışını 50 baz puan yapacağına olan beklentiler, üretimin ham maddelerini oluşturan emtiaların fiyatı üzerinde etkili oldu.

Emtia piyasasında, bir önceki hafta görülen yükseliş eğilimi geçen hafta da devam etti.

Özellikle değerli metaller ve baz metallerde yükseliş eğilimi görüldü.



Haftayı bakır yüzde 4,4, kurşun yüzde 5,9, alüminyum yüzde 5,2, nikel yüzde 10,2, çinko yüzde 4,6, şeker yüzde 3,7 ve pirinç yüzde 1,8 kazançla tamamladı.

Küresel ölçekte dolar talebi azaldı

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdığını ve küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını bildirdi. Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, haftayı yüzde 4 azalışla 106,3'ten tamamladı.

Ons altının fiyatı yükseldi

Fed'in şahin politikalarında yumuşamaya gideceğine yönelik beklentilerle Temmuz 2020'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydeden altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 5,3 yükselerek 1.770 dolara çıktı.

Haftayı gümüş yüzde 3,8, paladyum yüzde 9, platin yüzde 7 değer kazancıyla tamamladı.

Doğalgaz ucuzladı

Enerji emtialarında ise düşüşler görüldü. New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz da yüzde 7,8 değer kaybetti.

Çin'deki vaka sayılarındaki artış tarım emtialarını da etkiledi

Tarım emtialarında ise karışık bir seyir izlendi. Çin'deki vaka sayılarındaki artış tarım emtialarını da etkiledi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4, mısır yüzde 3,5, soya fasulyesi yüzde 0,8 değer kaybederken, pirinç yüzde 1,8 değer kazandı. Pamuk yüzde 1, kahve yüzde 2,1 azalış kaydederken, şeker yüzde 3,7, kakao yüzde 3,5 artış kaydetti.

Kakao tedarikinin Fildişi Sahili'ndeki çiftliklerden limanlara taşınmasında şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan gecikmeler, kakao fiyatları için kısa vadeli destekleyici bir faktör oldu.