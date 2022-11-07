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    Emtia fiyatları faiz artışlarına rağmen yükseliyor

    Fed'in faiz yükseltme kararları enflasyonu düşürmeye yönelik alınıyor ve emtia fiyatlarının aşağıya inmesi bekleniyor ancak tüm önlemlere rağmen fiyatlar artışa geçti.
    • 07.11.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 13:44
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    Emtia fiyatları faiz artışlarına rağmen yükseliyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) attığı faiz adımları geri tepti. Emtia piyasasında fiyatlar artışa geçti. Geçen hafta pamuk yüzde 15,1, pirinç yüzde 7,3, kakao yüzde 5,7, şeker yüzde 5,1, soya fasulyesi yüzde 4,4, buğday yüzde 2,2 ve kahve yüzde 0,4 değer kazandı.

    Uzun zamandır düşüşlerin hakim olduğu emtia piyasasında, geçen hafta sert yükselişler görüldü.

    Dolar endeksi arttı

    Dolar endeksi, haftanın son işlem gününde kazançlarının büyük kısmını geri vererek haftayı yüzde 0,1 artışla 110,8'den tamamlarken, emtia fiyatları önemli yükseliş kaydetti.

    Söz konusu gelişmelerle geçen hafta altın yüzde 2,2, gümüş yüzde 8,2 ve platin yüzde 1,9, artış kaydetti.

    Çin'in açıklaması metallerin fiyatını artırdı

    Çin'in "sıfır koronavirüs" politikasını terk edeceğine yönelik haber akışıyla geçen hafta metallerde de yükselişler görüldü.

    Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 5,2, kurşun yüzde 5,2, alüminyum yüzde 4 ve nikel yüzde 7,1 değer kazandı.

    enerji

    Enerji fiyatları arttı

    Brent petrol yüzde 4,3, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz da yüzde 13,6 artış kaydetti.

    Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlarda yükselişe neden oldu.

    Emtia fiyatları faiz artışlarına rağmen yükseliyor #2

    Tarım emtiaları da hızlı yükseldi

    Tarım emtialarında da geçen hafta hızlı yükselişler görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,2, soya fasulyesi yüzde 4,4 ve pirinç yüzde 7,3 artış kaydetti.

    Pamuk yüzde 15,1, kahve yüzde 0,4, şeker yüzde 5,1 ve kakao yüzde 5,7 değer kazandı.


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