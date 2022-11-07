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Emtia fiyatları faiz artışlarına rağmen yükseliyor

Emtia fiyatları faiz artışlarına rağmen yükseliyor

Fed'in faiz yükseltme kararları enflasyonu düşürmeye yönelik alınıyor ve emtia fiyatlarının aşağıya inmesi bekleniyor ancak tüm önlemlere rağmen fiyatlar artışa geçti.