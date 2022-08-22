Emtia fiyatları geriledi

Fiyatlamaların ana aktörleri olan emtiaların fiyatları Fed'in verdiği faiz kararlarının ardından artan dolar talebi ile gerilemesini sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında şahin politikaya devam edileceğine işaret edilmesi ile dolar talebi arttı. Dolar talebinin artması da emtia fiyatlarına düşüklük olarak yansıdı.

Emtia piyasaları, geçen hafta negatif bir seyir izledi.

Önceki hafta, ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle dolar karşısında değer kazanmaya başlayan emtia fiyatları, Fed'in geçen hafta açıklanan temmuz ayı toplantı tutanaklarında faiz artırımlarının devam edeceğine dair işaret taşıyınca değer kaybetti.

Emtia piyasasındaki son durum

Küresel anlamda yaşanan diğer gelişmelerle birlikte emtia fiyatlarında son durum şöyle:

Altın yüzde 3,1 değer kaybetti.

Platin yüzde 6,9 değer kaybetti.

Gümüş yüzde 8,5 değer kaybetti.

Paladyum da yüzde 4,5 değer kaybetti.

Tezgah üstü piyasada bakır fiyatları yüzde 0,2 değer kaybetti.

Kurşun yüzde 4,2 değer kaybetti.

Çinko yüzde 1,4 değer kaybetti.

Alüminyum yüzde 2,1 değer kaybetti.

Nikel yüzde 3,6 geriledi.

Enerji fiyatları karışık seyretti

Brent petrol yüzde 1,9 azalış kaydetti.

New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 5,8 değer kazandı.

Tarım emtialarında durum

Devam eden enflasyon ve resesyon ikilemi tarım emtialarını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.