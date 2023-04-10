Emtia fiyatları rallisi sürüyor! Değerli metallerin fiyatı arttı Küresel piyasaların gözünün kulağının olduğu emtia fiyatlarındaki yükseliş, büyüme ve dış ticaret rakamları için kritik önem taşıyor.

AA

ABD ekonomisindeki verilerin ve para politikalarının yönü, emtia fiyatlarının üzerinde etkili oluyor.

Dünyanın herhangi bir noktasındaki olağanüstü durum eğer arz ve talep dengesini bozuyorsa da bu direkt emtia fiyatlarına yansıyor.

Şimdi resesyon endişeleri emtia fiyatları üzerinde etkin.

Güvenli liman olarak görülen değerli metaller kazanmaya devam etti.

Değerli metaller yükseldi

Geçen hafta gümüş yüzde 3,6, altın yüzde 1,9, platin yüzde 1,7 ve paladyum yüzde 0,8 artarken, pirinç yüzde 4,5, mısır yüzde 2,6, buğday ve kakao yüzde 2,4, pamuk yüzde 2,1 ve soya fasulyesi yüzde 0,8, azalış kaydetti.

Altının onsu

2.032 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test eden altının onsu, haftayı yüzde 1,9 artışla tamamladı.

Gümüş

25,136 dolarla Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gören gümüş yüzde 3,6, platin yüzde 1,7 ve paladyum yüzde 0,8 artış kaydetti.

Enerji emtialarında karışık seyir

Enerji emtialarında geçen hafta karışık bir seyir görüldü.

Brent petrol ve doğalgaz değerlendi

Brent petrol yüzde 6, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz da yüzde 9,3 değer kaybetti.

Petrol kısıntı kararı fiyatını artırdı

Geçen hafta petrol üretiminde kısıntıya gidileceğinin belirtilmesi petrol fiyatlarını etkiledi.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararının ardından artan arz endişeleri etkili oldu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret ederek, diğer ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceğini belirtmişti.

Çin'de arz daralabilir endişesi

Koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığı Çin'de beklenen talep toparlanması dikkate alındığında arz daralması endişeleri giderek artıyor.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin yeni üretim kesintisi kararının petrol fiyatlarında kısa vadede varil başına 10 dolarlık bir artışa sebep olacağı, fiyatların yaz aylarına kadar da 110 dolar seviyesine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de Brent petrolü yukarı yönlü etkiledi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, talep toparlanması beklentileriyle Asyalı petrol tüketicileri için ham petrolün fiyatını üçüncü ayda da yükseltti.

Isınma talebi azalınca doğalgaz fiyatı düştü

Isınma talebinin azalması ve üretimin artmasıyla geçen hafta doğalgaz fiyatları düştü. Analistler, ABD'de elektrik üretimindeki gerilemenin de doğal gaza olan talepteki düşüşün göstergesi olduğunu kaydetti.

Baz metallerde talep endişeleri öne çıktı

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması baz metallerinde de talep endişelerini öne çıkardı. Çin'de otomobil talebinin düşmesiyle baz metaller geçen hafta geriledi.

Geçen hafta tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,3, kurşun yüzde 1,3, alüminyum yüzde 2,9, nikel yüzde 1,7 ve çinko yüzde 4,5 değer kaybetti.

Çin'de imalat sanayi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 seviyesine gerilemesiyle bakır fiyatları düştü.

Tarım emtialarında resesyon endişesi

Resesyon endişeleri tarım emtialarını da olumsuz etkiledi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,4, mısır yüzde 2,6, soya fasulyesi yüzde 0,8 ve pirinç yüzde 4,5 değer kaybetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) 0,2324 dolarla Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi test eden şeker yüzde 4,3 ve kahve yüzde 8,1 artarken, pamuk yüzde 2,1 ve kakao yüzde 2,4 azalış kaydetti.

Talep endişeleri pamuk üzerinde de etkili oldu.

Batı Afrika'da kakao kalitesine ilişkin endişelerle kakao fiyatları düşerken, ABD liman depolarındaki kakao stoklarının yükselmesi de fiyatları aşağı yönlü etkiledi.

ABD merkezli ticaret organizasyonu Ulusal Şekerleme Birliği, 2022'nin 4. çeyreğinde Kuzey Amerika'da öğütülmüş kakao miktarının azaldığını duyururken, bu durumun küresel kakao talebine ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor.

Değişen hava faktörleri şeker fiyatlarını etkilerken, Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik endişeler de şeker fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Brezilya hükümetinin biyoyakıtları vergilendirme yöntemini değiştirmek için yaptığı hamle de şekeri yukarı yönlü etkiledi.

Kahve fiyatları geçen hafta ralli yaptı

Kahve üretiminin azalacağına yönelik öngörülerle kahve fiyatları geçen hafta ralli yaptı. Endonezya Kahve İhracatçıları ve Sanayicileri Birliği, aşırı yağışların kahve alanlarına zarar vermesinden dolayı kahve üretiminin 2023'te düşebileceğini belirtti. Kolombiya Ulusal Kahve Üreticileri Federasyonu, 2023'ün ilk yarısında kahve üretiminin düşeceği öngörüsünde bulundu, ABD Tarım Bakanlığı ve Rabobank da kahve üretim tahminlerini düşürdü. Brezilya realinin dolara karşı değer kazanması da kahve için destekleyici önemli bir faktör oldu.