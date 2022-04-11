Emtia piyasaları jeopolitik endişelerle hareket ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve barışın sağlanmasının uzak gözükmesi nedeni ile jeopolitik endişeler ve merkez bankalarının "şahin" duruşuyla emtia piyasasının odağına oturdu.

Dünyada açıklanan veriler, çıkan savaşlar, uzlaşmanın sağlanamaması, merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz kararlarını sıklaştırması ve destekleri kısıtlamaları emtia üzerinde de etkili oluyor.

Artan jeopolitik riskler emtia piyasasında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü hareketleri canlı tutsa da güçlenen dolar ve salgın nedeniyle Çin'in Şanghay kentinde uygulanan karantina süreci fiyatları olumsuz etkiliyor.

AA'nın haberine göre, Jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları, geçen hafta da emtia piyasaları üzerinde etkili oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

Rekor seviyeler endişeleri artırıyor

JP Morgan Chase stratejistleri, geçen hafta, yükselen enflasyon ortamında emtiaların yüzde 40 kadar yükselerek rekor artış serisini sürdüreceği öngörüsünde bulunurken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) açıkladığı Gıda Fiyat Endeksi'nin, geçen ay şubata kıyasla yüzde 12,6, Mart 2021'e göre de yüzde 33,6 artışla ortalama 159,3 puana yükselerek rekor seviyeyi görmesi endişeleri artıran başka bir faktör oldu.

ECB'nin faiz kararı takip edilecek

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı ve ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odağında olacağını söyledi.

IEA'nın açıklamasıyla Brent petrolde düşüş yaşandı

Arz ve talep yönlü baskılarla volatilitenin sürdüğü petrol fiyatlarında ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya süreceği petrol miktarını 120 milyon varil olarak duyurması ile sert düşüş yaşandı. Geçen hafta 98,3 dolara kadar gerileyen Brent petrol, haftayı yüzde 1,9 azalışla 102,1 dolardan tamamladı.

Doğalgaz fiyatı yükseldi

Brent petroldeki düşüşe karşın doğalgazdaki yükseliş dikkati çekti. ABD'nin sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatındaki artış ve üretimdeki düşüşle birlikte New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz geçen hafta yüzde 10,5 değer kazandı.

Altının ons fiyatı, "şahinleşen" Fed'e karşın yükseliş eğiliminde hareket ederek geçen haftayı yüzde 1,3 artışla 1.947,30 dolardan kapatırken, gümüş yüzde 0,3 ve paladyum yüzde 6,3 değer kazandı.

Paladyum sert yükseldi

ABD ve Batılı ülkeler tarafından yeni yaptırımların açıklanması sonrası artan risk algısı ve tedarik zincirine ilişkin endişelerle paladyumda sert yükselişler görüldü.

Platin ise geçen haftayı yüzde 1 düşüşle tamamladı.

Tezgahüstü piyasada, bakır yüzde 0,8 değer kazanırken, kurşun yüzde 0,4, alüminyum yüzde 2,8 ve çinko yüzde 0,5 değer kaybetti.

Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler özellikle metallere olan talebi olumsuz etkilerken, küresel çapta alüminyum üretiminin artması fiyatının aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Arza ilişkin sıkıntılarla yükselişini devam ettiren paladyum, bugün de yüzde 3,8 değer kazanarak 2.516 dolar seviyelerini gördü. Rusya'ya ait iki rafineriden teslimatların Londra Platin ve Paladyum Borsası tarafından garanti edilen akreditasyon listesinden çıkarıldığına dair haberler sonrası paladyum, tedarik endişeleriyle yükselişini sürdürdü.

Tarım emtialarında yükseliş eğilimi sürüyor

Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı arz endişeleriyle tarım emtialarındaki yükseliş sürüyor. Geçen hafta Fed'in açıklamaları ile dolar endeksinin yükselmesine karşın tarım emtialarında genel olarak yukarı yönlü bir hareket söz konusu oldu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 7,3, soya fasulyesi yüzde 6,7 ve mısır yüzde 3,4 değer kazanırken, pirincin fiyatı yüzde 1,4 düştü.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuk ise yüzde 2,6 değer kaybetti.

ICE piyasasında ise kahve yüzde 1,8 ve şeker yüzde 4,4 artış kaydetti.

Hindistan'da buğday ihracatının arttığı ve savaşa karşın Mısır'ın Rusya'dan buğday ithalatının arttığına yönelik haberler de buğday fiyatlarında artışa neden oldu.