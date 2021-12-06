Emtia piyasaları Omicron kıskacında

Koronavirüs salgınında karşımıza yeni çıkan varyant Omicron, birçok bilinmeyeni üzerinde barındırdığı için geleceği göremeyen piyasaları tedirgin ederken bu dalga emtia piyasalarını esir aldı.

Emtia piyasasında, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantıyla ilişkin endişelerle artan satış baskısı geçen hafta da sürdü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahinleşen" tutumu varlık fiyatlarında oynaklığı artırırken, emtia piyasasında da Omicron varyantı kaynaklı endişelerle genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlendi.

DOLARA TALEP ARTTI

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "şahinleşen" söylemleriyle dolara olan talebin artması sonucu emtia piyasasında satışların hızlandığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak TÜFE verilerinin, faiz artışının zamanına ilişkin beklentiler dahil birçok fiyatlamayı etkileme ihtimali nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

ALÜMİNYUMDA DİKKATİ ÇEKİCİ ARTIŞ

Geçen hafta metallerde negatif bir seyir gözlemlenirken, alüminyumdaki yükseliş dikkati çekti.

Altın yüzde 0,5, gümüş yüzde 2,6, kurşun yüzde 0,9, platin yüzde 2 değer kaybederken, bakır ve çinkoda yatay bir seyir izlendi. Stoklardaki düşüş ve Çin'in kömür sözleşmeleri referans fiyatını yükseltmeyi planladığına dair haberlerle rallinin yaşandığı alüminyum, geçen hafta yüzde 34,8 artış kaydetti. Bir önceki hafta yüzde 15'ten fazla değer kaybeden paladyum ise gelen tepki alımlarıyla geçen hafta yüzde 2,4 değer kazandı.

Omicron varyantına ilişkin iyimser açıklamalarla bakır fiyatlarında yükselişler görülse de ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin, ABD'li regülatörlerin bu şirketleri ABD'deki borsa kotundan çıkarabileceği endişesiyle bakırda geri çekilmeler görüldü.

Bu durumun ABD-Çin arasındaki gerginliği tetikleyip küresel toparlanmayı tehlikeye sokabileceğini belirten analistler, küresel toparlanmada emtia piyasasında referans olarak kabul edilen bakırda da baskınını arttığını aktardı.

ENERJİ EMTİALARINDA SERT SATIŞLAR

Geçen hafta enerji emtialarında da sert satışlar gözlemlendi. Brent petrol yüzde 2,5 ve doğalgaz yüzde 24,3 düşüş kaydetti. Brent petroldeki düşüşte, Omicron varyantının küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Analistler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağına yönelik öngörülerin doğalgaz talebini olumsuz etkilediğini, bunun da doğalgaz fiyatlarında sert satışlara sebep olduğunu söyledi.

TARIM EMTİALARINDA KAYDA DEĞER DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Bir önceki hafta zirvelere oynayan tarım emtialarında geçen hafta sert düşüşler görüldü. Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışla beraber talebe yönelik endişeler, üretim tahminlerindeki artış ve dolar endeksinin yükselmesi, tarım emtialarını etkileyen başlıca unsurlar oldu.

Geçen hafta pamuk yüzde 7, buğday yüzde 4,7, mısır yüzde 1,1, şeker yüzde 3,1 değer kaybederken, soya fasulyesinin yüzde 1,3, kakaonun ise yüzde 3,2 değer kazanması dikkati çekti.

SOYA FASULYESİ FİYATLARI ARTTI

ABD'den Çin'e soya fasulyesi satışının artacağına yönelik beklentiler, fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Kakao fiyatları ise üretimin düşmesiyle birlikte yükseldi.