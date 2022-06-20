Emtia piyasalarındaki satış eğilimi hızlandı

Emtia fiyatlarının artışı fiyatlamaları olumsuz olarak etkilerken şimdi de tam tersi bir seyre girildi ve satışların yaşandığı bir düşüşe girildi.

Para politikalarındaki sert sıkılaşma ve enflasyon artışının getirdiği resesyon endişeleri emtia fiyatlarının düşmesine neden oldu. Emtia piyasalarındaki düşüş geçen hafta da sürdü.

Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerinin artmasıyla emtia piyasasında da satış eğilimi hızlandı.

Talep azaldı

Küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler emtialara talepteki azalış da devam etti.

Metaller olumsuz etkilendi

Geçen hafta altın yüzde 1,7, platin 4,3, paladyum 6,2, gümüş yüzde 1 geriledi. Analistler, şahin politikaların küresel büyüme üzerinde yarattığı endişeler nedeniyle değerli metallerin olumsuz etkilendiğini belirtti.

Paladyum geriledi

Elektrikli araçların üretimi arttıkça paladyuma talebin azalacağına yönelik öngörülerle de paladyum geriledi.

Yakın vadede metal görünümünün baskı altında kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Çin yeni kısıtlama ve ekonominin durgunlaşması riskleriyle hassas bir döneme girerken bunun da metallere olan talebi azaltabileceği tahminlerine yer veriliyor.

Tezgah üstü piyasada haftayı bakır yüzde 5,1, alüminyum 6,3, kurşun 3,2, nikel 6,7, çinko yüzde 4,9 kayıpla tamamladı.

Doğalgazda yüzde 20 kayıp

New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgazda kayıplar yüzde 20'yi aştı

Enerji emtialarında da satış ağırlıklı bir seyir söz konusu oldu. Brent petrol yüzde 7,5, New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 20,8 azalış kaydetti.

Brent petrol düştü

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu. Çin'de artan koronavirüs vakaları sonrası bazı tedbirlerin yeniden uygulamaya sokulması, ülkede salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Tarım emtialarında düşüş eğilimi

Geçen hafta tarım emtialarında düşüş eğilimi söz konusuydu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısır yüzde 1,7, artarken, buğday 3,7, pirinç 0,2, soya fasulyesi yüzde 2 azaldı. New Yort Ticaret Borsasında işlem gören ekim vadeli pamuk yüzde 3,5 azalış kaydetti.

ICE piyasasında ise kahve yüzde 1,01, şeker 1,9, değer kaybederken, kakao yüzde 0,1 değer kazandı. Kuraklıktan dolayı üretimin azalacağına yönelik endişelerle mısır fiyatları yükseldi.