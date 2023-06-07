Emtia piyasası geçen ay satış baskısı yaşadı Emtia piyasasında mayıs ayında yaşanan yoğun baskı, sert satışlara neden oldu.

AA

Emtia piyasasına geçen ay düşüş eğilimi hakim oldu.

Bunun nedeni olarak, ABD'deki borç limiti krizi, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleri gösterildi.

Analistler, emtia piyasasındaki sert düşüşlerin küresel ekonomik aktiviteye yönelik risk algısı ve endişeleri ortaya koyduğunu söyledi.

Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam etmesi de emtia talebini olumsuz etkiliyor.

Mayıs'ta değer kaybeden emtialar

Geçen ay altın yüzde 1,4, gümüş yüzde 6,1, paladyum yüzde 9,2 ve platin yüzde 7,4 değer kaybetti.

Paladyum, geçen ay 1.360,85 dolarla Haziran 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.

Asya'da artan resesyon endişeleri baz metalleri olumsuz etkiledi

Baz metallerde sert düşüşler

Geçen ay baz metallerde de sert düşüşler görüldü.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 5,7, kurşun yüzde 6,7, nikel yüzde 14,6 ve çinko yüzde 15,2 gerilerken, alüminyum yüzde 16 arttı.

Bakırın libresi, geçen ay 3,53 dolarla Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

Baz metallere, özellikle Asya'da artan resesyon endişeleriyle düşüş eğilimi hakim oldu.

Brent petrolde kayıplar yüzde 10'u aştı

Geçen ay enerji emtialarında da sert satışlar görüldü. Mayıs ayını Brent petrol yüzde 10,1, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 6 değer kaybetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu. Çin'de, işletmelere verilen yeni kredilerdeki azalış ve ABD'deki ekonomik endişelerin talep görünümünü olumsuz etkilemesi de Brent petroldeki düşüşleri tetikledi.

Hava sıcaklıklarının yükseleceğine yönelik öngörülerle de doğalgaz fiyatları geriledi.

Şeker fiyatları düştü

Petrol fiyatlarının düşük olması nedeniyle artan talep endişeleriyle şeker fiyatları düştü. Şeker piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik endişeler de şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.