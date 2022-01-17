Emtia piyasası geçen hafta zirve yaptı

Dolara olan talebin azalmasıyla Brent petrol 86 dolarla Ekim 2018, pamuk 1,1990 dolarla Haziran 2011 ve nikel 10,3994 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Geçen hafta pozitif bir seyrin izlendiği emtia piyasasında bir önceki hafta görülen yükseliş eğilimi devam etti. Özellikle dolara olan talebin azalmaya devam etmesi emtia piyasasını olumlu etkiledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurmasına karşın para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının piyasalar tarafından olumlu algılandığını ifade etti.

NİKEL, PAMUK VE BRENT PETROLDE ZİRVELER YAŞANDI

Özellikle nikel, pamuk ve Brent petrolde görülen zirveler dikkati çekti. Brent petrol 86 dolarla Ekim 2018, pamuk 1,1990 dolarla Haziran 2011 ve nikel 10,3994 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 5,6, pamuk yüzde 4 ve nikel yüzde 8 değer kazandı.

KAZAKİSTAN VE LİBYA'DA YAŞANAN OLAYLAR EMTİA FİYATLARINI ETKİLEDİ

Kazakistan ve Libya'da yaşanan arz kesintileri, Brent petrolün fiyatını yukarı yönlü etkiledi. Brent petroldeki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretiminin artan talebi karşılayamayacağına yönelik endişeler de etkili oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SEKTÖRÜNDEKİ TALEBİN ARTMASI İLE NİKEL FİYATLARI ARTTI

Nikel fiyatları, özellikle artan taleple birlikte geçen hafta kayda değer bir yükseliş kaydetti. Analistler, nikelin elektrikli otomobil üretiminde yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, elektrikli araç sektöründe talebin artmasının nikel fiyatlarını olumlu etkilediğini söyledi.

PAMUK FİYATLARI ÜRETİM TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Pamuk fiyatlarındaki yükselişte ise dünya pamuk üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi etkili oldu.

DOĞALGAZDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Doğalgaz, yükseliş serisini üçüncü haftaya taşıdı. Doğalgaz fiyatları, geçen hafta yüzde 7 değer kazandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle artan talep ve arza yönelik endişeler doğalgaz fiyatlarının yükselmesine neden olurken analistler, Avrupa'daki depolama tesislerinde doğalgazın hızla azaldığına dikkati çekti.

MÜZAKERELER İLERLEMEYİNCE DOĞALGAZ FİYATI ARTTI

Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde ilerleme kaydedememesi de doğalgaz fiyatlarını artıran başka bir unsur oldu.

Geçen hafta altın yüzde 1,2, gümüş yüzde 2,9, bakır yüzde 1,4, kurşun yüzde 1,3, platin yüzde 1,5 ve alüminyum yüzde 2,7 değer kazandı.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi. Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla altının ons fiyatı yükseldi.

Peru'daki Las Bambas bakır madeni projesine karşı yerel halkın protestolarının sürmesi ve stoklardaki düşüş bakır fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Avrupa'da artan enerji fiyatları ve üretimdeki kesintiler de alüminyum fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Tarım emtialarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Buğday yüzde 2,2, mısır yüzde 1,4 ve soya fasulyesi yüzde 2,9 değer kaybederken, kahve yüzde 0,5, şeker yüzde 0,2 ve kakao yüzde 5,5 değer kazandı.

Arza yönelik endişeler tarım emtialarında fiyatların artmasına neden olurken, üretim tahminlerinin artmasıyla tarım emtialarında düşüşler görüldü.

KAKAO FİYATLARI SERT ARTIŞ YAŞADI

Analistler, özellikle ABD'de çikolata talebinin artmasıyla kakao fiyatlarında sert yükselişler görüldüğünü ifade etti.

Etiyopya'daki iç karışıklıklar ve Vietnam'daki kapanmalar nedeniyle artan endişeler de kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu.