Emtia piyasası geçen hafta ziveye taşındı

Emtia fiyatları yükseldikçe dünyanın fiyatlama dengeleri ve yapılan iktisadi planlar değişmeye devam ediyor.

Geçen hafta şekerde 0,1849 dolarla Mart 2017, kurşunda 1,0616 dolarla 3 yılın, Brent petrolde 76,55 dolarla Ekim 2018 ve doğalgazda 3,814 dolarla Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

ŞEKER, KURŞUN, BRENT PETROL VE DOĞALGAZDA SEVİYE YÜKSELDİ

Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, şekerde 4 yılın, kurşunda 3 yılın, Brent petrolde ve doğalgazda 2,5 yılın en yüksek seviyeleri görüldü.

Talebe yönelik artışla geçen hafta emtia piyasasında yükselişler kaydedildi. Dolara olan talebin artması ve koronavirüsün delta varyantına ilişkin endişelerle bazı emtialarda düşüş görülmesine karşın bu durum emtia piyasasındaki pozitif seyri genel anlamda etkilemedi.

EMTİAYA OLAN TALEP ARTTI

Analistler, genel olarak küresel ekonomide iyileşme olacağına dair güçlü beklentilerle endüstriyel ürünlere olan talebin arttığını, bu durumun emtia talebini de pozitif etkilediğini ifade etti.

MISIR VE SOYA FASULYESİNDEKİ ARTIŞLAR DİKKATİ ÇEKTİ

Tarım emtiaları arasında geçen hafta mısır ve soya fasulyesindeki artışlar dikkati çekerken, kahve, kakao ve pamuk yatırımcısını üzdü. Mısır yüzde 11,7, soya fasulyesi yüzde 10,2 ve buğday yüzde 1,9 değer kazandı, pamuk yüzde 0,3, kakao yüzde 2,5 ve kahve yüzde 3 değer kaybetti.

ABD'DEKİ YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI MISIR FİYATINI ARTIRDI

ABD'deki yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle üretime yönelik endişeler, mısır fiyatlarında artışa neden olurken, önceki haftalarda kayda değer düşüşlerin görüldüğü soya fasulyesi, geçen hafta tepki alımlarıyla yükseldi.

ABD'deki sıcak hava, buğday fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Küresel ekonomilere yönelik artan endişeler, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı beklentiler, koronovirüs delta varyantı nedeniyle ekonomilere yönelik artan tedirginlikler, kahve ve pamukta değer kaybını beraberinde getirdi.

"MISIRDA ÇİN KAYNAKLI TALEP DEVAM EDİYOR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD ve Kanada'da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle üretime yönelik endişelerin arttığını, üretim tahminlerinde düşüş olduğunu, bu nedenle buğday fiyatlarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

"YEM OLARAK MISIR YERİNE BUĞDAY KULLANILIYOR"

Ergezen, "Mısır fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hayvan üreticilerinin yem olarak buğday kullanmaya başladığı haberlerini izliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'de mısır ekili alanların beklentilerin altında kalmasıyla mısır fiyatlarında son 10 yılın en yüksek artışının gerçekleştiğini, Brezilya'daki soğuk hava nedeniyle de mısır üretiminin beklentilerin altında kalabileceğine yönelik endişeler olduğunu aktaran Ergezen, mısırda Çin kaynaklı talebin devam ettiğini söyledi.