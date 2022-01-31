Emtia piyasası, jeopolitik risklerle hareket ediyor

Küresel piyasalardaki veriler ve açıklamalar emtia piyasasında etkili. Yaşanan gelişmeler ışığında Brent petrol yükseliş serisini 6 haftaya çıkardı ve haftayı yüzde 2 yükselişle tamamladı.

Fiyat artışlarının temelinde yatan emtia fiyatlarının yükselişi geçen hafta da katlanarak arttı.

EMTİA PİYASALARI FED'İN TUTUMU VE JEOPOLİTİK RİSKLERLE HAREKET ETTİ

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumuyla düşüşler görülen emtia piyasasında, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilimle de kayda değer yükselişler yaşandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta gerçekleşen Fed toplantısında bankanın mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduklarını belirtti.

GÜMÜŞ DEĞER KAYBETTİ, PALADYUM ARTIŞA GEÇTİ

Geçen hafta altın yüzde 2,3, gümüş yüzde 7,5, bakır yüzde 2,6, kurşun yüzde 3,1, platin yüzde 1,7, nikel yüzde 5,4, çinko yüzde 0,7 değer kaybederken, paladyum yüzde 12,7, alüminyum yüzde 1,8 değer kazandı.

NİKEL'DE SERT DÜŞÜŞ

İki hafta üst üste zirve tazeleyen nikelde geçen hafta kâr satışlarıyla sert düşüşler görüldü.

BRENT PETROL YÜKSELİŞ SERİSİNİ 6 HAFTAYA ÇIKARDI

Geçen hafta, jeopolitik risklerle beraber enerji tarafında ralliler görüldü. 2014'ten bu yana ilk kez 90 doların üzerine çıkan Brent petrol, yükseliş serisini 6 haftaya çıkardı ve haftayı yüzde 2 yükselişle tamamladı. Doğal gaz ise yüzde 17,3 değer kazandı.

Brent petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükselişte, jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda yaşanan arz daralmasının derinleşmesine yönelik endişeler etkili oldu.

PAMUK ÜÇ HAFTADIR ZİRVELERE OYNUYOR

Tarım tarafında da geçen hafta genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlendi. Özellikle pamuğun performansı dikkati çekti. Haftayı yüzde 3 kazançla tamamlayan ve üç haftadır zirvelere oynayan pamuk fiyatları 1,2560 dolarla Haziran 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ekonomilerin açılmasıyla talepteki yükselişlere paralel olarak haftalık ihracattaki artış ve üretim tahminlerinde yaşanan düşüş, pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Buğday yüzde 0,9, mısır yüzde 3,3, soya fasulyesi yüzde 4 değer kazanırken, kahve yüzde 0,9, şeker yüzde 3,6 değer kaybetti.

Soya fasulyesi, Güney Amerika’daki kuraklığın arzı engelleyebileceğine yönelik öngörülerle arttı.