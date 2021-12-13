Emtia piyasası sert dalgalandı

Emtia piyasası, geçen hafta yaşanan sert dalgalanmalarla birlikte yön arayışına girdi.

Geçen hafta emtia piyasasında oynaklığın arttığı ve fiyatlarda yüksek dalgalanmalar olduğu görüldü.

Emtia piyasasında, koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin endişelerle artan satış baskısı geçen hafta da sürdü.

Dolara olan talebin yükselmesi de satış baskısını artıran önemli unsurlar arasında yer aldı.

ENFLASYON ENDİŞESİ FİYATLAMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artmaya devam eden enflasyon endişeleri piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırırken, analistler, bu hafta merkez bankalarının vereceği karara odaklandı.

ALÜMİNYUM YÜZDE 26 DEĞER KAYBETTİ

Metallerdeki negatif seyir geçen hafta devam ederken, alüminyumdaki hareketlilik dikkati çekti. Bir önceki hafta en fazla değer kazanan emtialar arasında yer alan alüminyum, geçen hafta yüzde 26 değer kaybetti.

Analistler, küresel makroekonomik belirsizlikler ve koronavirüs Omicron varyantının risklerine ilişkin endişelerin emtia piyasasında geçen hafta özellikle alüminyumu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Geçen hafta altın yüzde 0,1, gümüş yüzde 1,6, bakır yüzde 0,8, paladyum yüzde 2 ve nikel yüzde 2,2 azalış kaydederken, platin ve çinko yüzde 1,2 değer kazandı.

ALTININ ONS FİYATINDA YÖN ARAYIŞI

Fed'in "şahinleşen" tonuna karşın Omicron varyantının oluşturduğu belirsizliklerle altının ons fiyatında yön arayışı söz konusu oldu.

BAKIRIN DEĞERİ DÜŞTÜ

Bakır, doların güçlenmesi ve Omicron varyantının ekonomik görünüm üzerinde oluşturduğu belirsizliklerden dolayı geçen hafta değer kaybetti.

DOĞALGAZ FİYATI DÜŞTÜ, PETROL YÜKSELDİ

Enerji emtialarında ise Brent petrol bir önceki hafta yaşadığı düşüşleri telafi ederken, doğalgaz fiyatındaki düşüşler devam etti. Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,7 arttı, doğalgaz ise yüzde 8,3 düşüş kaydetti.

Brent petrolün yükselişinde, Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebini yavaşlatacağına ilişkin endişelerin azalması etkili olurken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağına yönelik tahminler doğalgaz fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam etti.

TARIM EMTİALARINDA BELİRSİZLİK

Geçen hafta tarım emtialarına ise belirsizlik hakim oldu. Buğday yüzde 2,6 ve kahve yüzde 3,9 değer kaybederken, pamuk yüzde 2,3, mısır yüzde 0,8 ve şeker yüzde 4,8 artış kaydetti.