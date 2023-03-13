Emtia piyasası sert düştü Emtia piyasalarında geçen hafta, para politikaları ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle sert düşüşler yaşandı.

Emtia fiyatları küresel ekonomilerce yakından takip ediliyor.

Önce düşüş eğilimine giren emtia fiyatları daha sonra yükselişe geçmişti. Geçen hafta ise düşüş eğilimi hız kazandı.

Geçen hafta pamuk yüzde 7,7, nikel yüzde 7, pirinç yüzde 5,6, çinko yüzde 4,3, alüminyum yüzde 4,1, mısır yüzde 2,9, kurşun yüzde 2,1, buğday yüzde 1,7, soya fasulyesi yüzde 1,4, bakır yüzde 0,6, kahve ve kakao yüzde 0,3 değer kaybetti.

Belirsizlikler emtia fiyatlarına düşüş olarak yansıdı

Para politikalarına ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler bu düşüşlerdeki en önemli nedenler olarak öne çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), fiyat istikrarını yeniden sağlamak için faiz artışına devam edeceğinin sinyalini verdi.

Diğer taraftan Çin'in 2023 için yüzde 5'lik mütevazı bir ekonomik büyüme hedefi belirleme kararı, emtia piyasalarındaki iyimserliği azalttı. Çin'de üretici fiyatlarındaki gerileme de ülkedeki ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri tekrar gündeme getirdi.

Ortalama saatlik kazançların beklentilerin altında artması sonrasında altın yükseldi

Geçen hafta altın yüzde 0,7 değer kazanırken, gümüş yüzde 3,4, paladyum yüzde 4,7, platin yüzde 1,9 azalış kaydetti. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç verisinin yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artması sonrasında hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden altın yükseldi.

Çin Merkez Bankası, altın rezervlerini artırmaya devam ettiğine yönelik haberler de altın fiyatlarını olumlu etkiledi.

Baz metallerde ise sert düşüşler görüldü. Bakır yüzde 0,6, kurşun yüzde 2,1, alüminyum yüzde 4,1, nikel yüzde 7, çinko yüzde 4,3 değer kaybetti.

Enerji emtiasında da sert düşüşler görüldü

Haftayı Brent petrol yüzde 4, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz ise yüzde 19 kayıpla tamamladı.

Brent petroldeki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'deki petrol talebi görünümüne ilişkin belirsizlikler etkili oldu.

ABD’de hava sıcaklıklarının artması doğal gaz fiyatlarının düşmesine neden oldu LNG talebinin azalması ve LNG ihracatının düşmesi doğalgaz fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Buğday Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü

Geçen hafta düşüş eğiliminin hakim olduğu tarım emtiası tarafında ise Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,7, mısır yüzde 2,9, pirinç yüzde 5,6, soya fasulyesi yüzde 1,4 azalış kaydetti.

Buğday, 6,61 dolarla Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Intercontinental Exchange'de (ICE), pamuk yüzde 7,7, kahve ve kakao yüzde 0,3, değer kaybederken, şeker yüzde 1,1 arttı.

Kahve fiyatları düşüşte

Brezilya’da hava koşullarının düzelmesiyle arza yönelik endişelerin azalmasıyla kahve fiyatları düştü.