Emtia piyasası sert yükseldi ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan banka krizinin etkilerine petrolde planlanan üretim kesintileri de eklenince emtia piyasalarında yükselişler art arda geldi.

AA

Emtia piyasasındaki sert yükselişler, küresel piyasaları dalgalandırdığı gibi Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkeler için enflasyonu artıran nedenler arasında yer aldı.

Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen pozitif seyir, sert yükselişlerle geçen hafta da devam etti.

Pamuk yüzde 9 pahalandı

Geçen hafta pamuk yüzde 9, şeker yüzde 7,1, Brent petrol yüzde 7 ve soya fasulyesi yüzde 5,4 değer kazandı.

Geçen hafta altın yüzde 0,5 düşerken, gümüş yüzde 3,5, paladyum yüzde 3,1 ve platin yüzde 1,3 artış kaydetti.

Altındaki sert yükselişlerin ardından Hindistan'da yerel alıcıların beklemede kalması altına olan talebi azalttı.

Analistler, gümüşün de "güvenli liman" olarak talep görmeye devam ettiğine işaret etti.

Doların değer kaybetmesiyle baz metaller yükseldi

Geçen hafta dolara olan talebin azalması baz metallere olumlu yansıdı.

Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 0,9, alüminyum yüzde 3,1, nikel yüzde 0,9 ve çinko yüzde 2 değer kazandı.

Brent petrol, geçen hafta yüzde 7 yükseldi

Brent petrol, geçen haftayı yüzde 7 yükselişle tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, piyasalarda artan jeopolitik risklerin küresel petrol arzına ilişkin endişeleri tetiklemesi etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Çin'deki talep toparlanıyor

Çin'deki talep toparlanması beklentileri Brent petrol fiyatlarını destekliyor. Çin Ulusal Petrol Şirketi, ülkedeki görünür petrol talebinin bu yıl yüzde 5,1 artarak 756 milyon tona yükselebileceğini bildirdi.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgazda ise geçen hafta yatay bir seyir izlendi. ABD'de ılıman kışın ardından doğalgaz stoklarının artması ve hava sıcaklıklarının normalin üzerinde olması doğalgaz fiyatlarını baskıladı.

Tarım emtialarında geçen hafta sert yükselişler görüldü

Tarım emtialarında geçen hafta sert yükselişler öne çıktı. Doların değer kaybetmesi, jeopolitik riskler, Çin'e yönelik iyimserlik gibi faktörlerle tarım emtialarında geçen hafta hızlı yükselişler görüldü.

Chicago Ticaret BorsasıDnda işlem gören buğday yüzde 0,5, mısır yüzde 2,7 ve soya fasulyesi yüzde 5,4 değer kazanırken, pirinç yüzde 2,6 azalış kaydetti.

Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 7,1 arttı

Intercontinental Exchange'de (ICE) 0,22 dolarla Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 7,1, 2.963 dolarla Ağustos 2016’dan bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao yüzde 1,6, pamuk yüzde 9 yükselirken, kahve yüzde 4,9 değer kaybetti.

Analistler, El Nino hava olayının bu yılın ikinci yarısında yüzde 61 gerçekleşme ihtimali olduğunu belirterek, El Nino'nun, Brezilya'ya şiddetli yağmurlar ve Hindistan'a kuraklık getirerek şeker üretimini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Tayland'da şeker üretiminin düşmesi de şeker fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.