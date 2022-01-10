Emtia piyasası yılın ilk haftasında yükseldi

Emtialardan kahve yüzde 5,6 ve doğalgaz yüzde 5, Brent petrol yüzde 4,7 değer kazanırken, şeker yüzde 4,2, altın yüzde 1,8 değer kaybetti.

KAZAKİSTAN'DA YAŞANANLAR EMTİA PİYASASINI ETKİLEDİ

İstanbul Emtia piyasasında yılın ilk haftasında yükseliş eğilimi hakim oldu. Geçen hafta emtia piyasasında ayrışmalar yaşansa da genel olarak yükseliş eğilimi söz konusu olurken, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları ve Kazakistan'da yaşanan olaylar emtia fiyatlarını etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

HAVA KOŞULLARININ EMTİALARA ETKİSİ

Analistler, hava koşullarının da tarım emtia fiyatlarını etkilediğini belirtti. Geçen hafta alüminyum yüzde 3,2, paladyum yüzde 1,3, kurşun yüzde 0,6 ve çinko yüzde 0,2 değer kazanırken, gümüş yüzde 4,1, altın yüzde 1,8 ve bakır yüzde 1,2 değer kaybetti.

ENERJİ MALİYETLERİ NEDENİ İLE ÜRETİM AZALDI

Fransa ve İspanya gibi ülkelerde artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimin azalması sonucu alüminyum fiyatları yükseldi. Analistler, Avrupa'da üretim kesintileri ve enerji sıkıntılarının bahara kadar devam edebileceğini bildirdi. Kazakistan'daki olayların küresel arzı tehdit etmesiyle baz metallerde yukarı yönlü hareketler görülürken analistler, Kazakistan'daki olaylar ve Avrupa'daki üretim kesintilerine bağlı arz sıkıntılarının baz metalleri destekleyeceği öngörüsünde bulunuyor. Fed'in "şahin" açıklamalarıyla Banka'nın faiz artırım sürecini daha hızlı ve erken gerçekleştireceğine yönelik beklentiler özellikli altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkiledi.

ENERJİ EMTİALARI YÜKSELDİ

Enerji tarafında geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü. Doğalgaz yüzde 5 ve Brent petrol yüzde 4,7 artış kaydetti. Rusya'dan gelen doğalgaz arzının düşüklüğü ve Avrupa'da daha soğuk havanın etkili olması, enerji kriziyle ilgili endişeleri yeniden artırırken, doğalgaz fiyatları da yükseldi.

KAHVEDE RALLİ

Emtia piyasasında 2021'in en çok kazandıran ürünlerinden kahve, bu yılın ilk haftasında da ralliye devam etti ve haftalık bazda yüzde 5,6 değer kazandı. Analistler, Brezilya'daki kuraklık endişelerinin kahve fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini bunun üzerine kahve stoklarındaki düşüş de eklenince kahve fiyatlarındaki yükselişin hızlandığını vurguladı.

TARIM EMTİALARI DALGALI HAREKET EDİYOR

Geçen hafta soya fasulyesi yüzde 5, pamuk yüzde 2,3, mısır yüzde 2,2, kakao yüzde 0,2 değer kazanırken, şeker yüzde 4,2, buğday yüzde 1,3 değer kaybetti. Soya fasulyesi ve mısırda Güney Amerika'da sıcak ve kurak koşullar nedeniyle üretime yönelik endişeler fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Şekerde oluşan arz fazlası da şeker fiyatlarını olumsuz etkiledi. Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.