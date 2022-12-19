Emtia piyasasına geçen hafta

Merkez bankaları enflasyonu düşünmek için politika faizlerini yükseltince, emtia fiyatları da negatife döndü.

Çin'de ekonomik aktivitenin zayıfladığına dair işaretler de geçen hafta emtia fiyatlarını olumsuz etkiledi. Emtia piyasasında geçen hafta, merkez bankalarının sert politika kararları nedeniyle de negatif bir seyir izlendi.

Düşüşe geçenler

Geçen haftayı çinko yüzde 4,4, alüminyum yüzde 3,3, kurşun yüzde 2,7, nikel yüzde 2,4, bakır yüzde 1,7, kakao yüzde 1,2 ve pirinç yüzde 0,2 düşüşle tamamladı. Altın yüzde 0,2, gümüş yüzde 1 ve platin yüzde 3,1 azalış kaydetti.

Bakır geçen haftayı yüzde 1,7, kurşun yüzde 2,7, alüminyum yüzde 3,3, nikel yüzde 2,4 ve çinko yüzde 4,4 düşüşle tamamladı.

Artan enerji maliyetlerinden dolayı metallere olan talep azalırken, Çin'de alüminyum üretiminin arttığına dair haberlerle alüminyum fiyatları geriledi.

Paladyum, bir yılın en düşük seviyesini gördü. 1.701,50 dolarla bir yılın en düşük seviyesini gören paladyum da yüzde 12,2 değer yitirdi.

Değer kazananlar

Geçen hafta Brent petrol yüzde 3,5, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 5,9 değer kazandı.

Brent petrol fiyatındaki yükselişte, Keystone boru hattındaki petrol arzına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Bu arada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, kasımda bir önceki aya göre günlük 190 bin varil azalarak 101 milyon 730 bin varile gerilediğini duyurdu.

Doğalgaz fiyatları da hava sıcaklıklarının düşeceğine dair öngörülerle yükseldi.

Tarım emtiaları yükselişte

Tarım emtialarında geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Üretim tahminlerindeki düşüş ve ABD'nin ihracat verilerindeki artış, geçen hafta tarım emtialarını olumlu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,6, mısır yüzde 1,5 artış kaydederken, pirinç fiyatları yüzde 0,2 düştü. Soya fasulyesi fiyatları ise yatay bir seyir izledi.

Geçen hafta kahve yüzde 4 ve pamuk yüzde 1,3 artarken, kakao yüzde 1,2 azalış kaydetti.

Şeker, Şubat 2017'den bu yana en yüksek seviyede

0,2073 dolarla Şubat 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker ise haftayı yüzde 1,9 artışla tamamladı.

Brezilya'da arza yönelik yaşanan sıkıntılar da şeker fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Brezilya ve Kolombiya'da üretim beklentilerinde yaşanan düşüş, kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu.