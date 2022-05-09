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    Emtia piyasasında düşüş sürüyor

    Fed'in faiz artışından sonra küresel piyasalarda düşüşler devam ediyor.
    • 09.05.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 12:59
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    Emtia piyasasında düşüş sürüyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı sonrasında piyasaların verdiği reaksiyonlardan birisi de emtia fiyatlarının azalmasının sürmesi oldu.

    Soya fasulyesi yüzde 3,7 düştü

    Emtia piyasasında önceki haftalarda başlayan düşüşler Fed'in faiz artışından kaynaklı fiyatlamalarla geçen hafta da devam ederken, mısır yüzde 3,5, soya fasulyesi yüzde 3,7, pirinç yüzde 2,8 değer kaybetti.

    Emtia piyasalarında Fed etkili oldu

    Emtia piyasasında geçen ay görülen satış baskısı mayıs ayına da taşındı. Emtia fiyatlarındaki düşüşlerde Fed'in politikaları etkili oldu. Fed, 22 yılın ardından ilk kez 50 baz puan artırdı.

    emtia

    Altın yüzde 0,8 düştü

    Geçen hafta altın yüzde 0,8, gümüş yüzde 1,9, paladyum yüzde 11,7 değer kaybetti.

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel ölçekte dolar talebinin arttığını ve buna paralel altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.

    Bakır yüzde 4,6 değer kaybetti

    Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 4,6, kurşun yüzde 1,9, alüminyum yüzde 6, çinko yüzde 9,8 gerileme kaydetti. Analistler, Fed'in faiz kararı öncesinde metallerde zaten düşüşler görüldüğünü karardan sonra bu düşüşlerin devam ederek daha sert hale geldiğini aktardı.

    emtia

    Enerji tarafında sert yükselişler görüldü

    Emtia piyasasında genel olarak görülen düşüş eğilimine karşın enerji emtiasında geçen hafta sert yükselişler söz konusu oldu.

    Brent petrol haftayı yüzde 5,8 yükselişle tamamlarken, 8,996 dolarla 13,5 yılın zirvesini gören doğalgaz da New York Ticaret Borsası'nda yüzde 10,2 değer kazandı.

    Tarım emtiasındaki dalgalı seyir devam etti

    Tarım ürünleri tarafında dalgalı seyir geçen hafta da devam etti. Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan arz endişelerinin tarım emtiası üzerindeki etkisini sürdürmesinin yanında Fed kaynaklı endişeler de baskın olmaya başladı.

    1,5595 dolarla Mayıs 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gören pamuk haftayı yüzde 2,2 yükselişle tamamladı.

    Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 5 artarken, mısır yüzde 3,5, soya fasulyesi yüzde 3,7, pirinç yüzde 2,8 değer kaybetti.

    emtia

    Kahve yüzde 5,3 azaldı

    Kahve fiyatları yüzde 5,3, şeker yüzde 1,9, kakao yüzde 2,9 azalış kaydetti.


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