Emtia piyasasında fiyatlamalar zorlaştı

Emtia piyasasında pamuk ve mısır fiyatlarının artması gıda piyasalarını zorlarken, genel anlamda emtia fiyatlarının dalgalanması küresel piyasaları endişelendirmeye başladı.

Emtia piyasasında pamuk ve mısır fiyatlarının artması ve özellikle enerji alanındaki sert artışlar, ticareti ve üretimi zorluyor. Sürekli artan ve değişen fiyatlar, fiyatlamaları etkilediği için gelecek için plan yapmayı aksatıyor.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören temmuz vadeli pamuk geçen hafta 1,4478 dolar, Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısır da 7,86 dolarla Eylül 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Emtia piyasalarında oynaklık devam ederken, fiyatlamaların zorlaşması ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere neden oluyor.

Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı emtiayı etkiliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının "şahinleşen" politikaları, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin'de koronavirüs salgınında artmaya devam eden vaka sayıları, emtia piyasası üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Emtia piyasasında geçen hafta sert fiyat hareketlerinin olduğu dalgalı bir seyir izlendi. Emtia piyasasında fiyatlamaların zorlaşması, küresel çapta ekonomik aktivitede endişelere neden oluyor.

Altının ons fiyatı 1.970 doları aştı

Geçen hafta altın yüzde 1,3, gümüş yüzde 3,5 ve platin 1,7 yüzde değer kazanırken, paladyum yüzde 2,2 değer kaybetti.

Artan risk algısıyla altının ons fiyatı 1.970 doları aştı. Altının onsu, geçen hafta Rusya-Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı nedeniyle güvenli varlıklara gelen talep sonucu 1.980 doların üzerine çıkarak bir ayın zirvesine yaklaştı.

Bakır yüzde 0,2 değer kaybetti

Tezgah üstü piyasada geçen hafta bakır yüzde 0,2, alüminyum yüzde 2,6 ve nikel yüzde 2,9 değer kaybederken, kurşun yüzde 1,1 ve çinko yüzde 4,7 artış kaydetti.

Analistler, Çin'de koronavirüs vakalarının artması ve kısıtlamalara gidilmesiyle martta metaller başta olmak üzere emtia ihracatında düşüş görüldüğünü söyledi.

Çinko fiyatları, Çin'de üretimin düşmesi ve Avrupa'da rekor düzeyde seyreden yüksek enerji fiyatları nedeniyle arz endişelerinin baş göstermesi sonucu geçen hafta arttı.

Doğalgaz yaklaşık 13 yılın zirvesini gördü

Geçen hafta enerji emtialarında sert yükselişler görüldü. Geçen haftayı yüzde 16,3 yükselişle tamamlayan New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz, 7,346 dolarla Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de geçen hafta doğalgaz depolamalarının beklenenden az olması ve üretimdeki düşüş fiyatlarda sert yükselişi beraberinde getirdi.

Brent petrol yüzde 8,6 artış kaydetti. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu.