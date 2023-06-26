Emtia piyasasında fiyatlar düşüşte! Kahve fiyatları hızla üşüyor Emtia fiyatlarından buğday, doğalgaz ve kurşun yükseldi. Altın ve bakır fiyatları düştü. Kahve fiyatları yüzde 9,1 ile en fazla düşen emtia oldu.

AA

Dünyadaki merkez bankalarının emtia piyasasında son haftalarda görülen ralli havası geçen hafta tam tersine döndü.



Emtia piyasası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Çin ekonomisine ilişkin devam eden endişelerin etkisiyle geçen hafta negatif seyretti.

Paladyum 4 yılın en düşük seviyesini test etti

Geçen hafta altın yüzde 1,9, gümüş yüzde 7,3, platin yüzde 6,5, paladyum yüzde 8,9 değer kaybetti.

Paladyum, 1.273,73 dolarla Mayıs 2019’dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Endonezya'daki yoğun arzla nikel sert düştü

Analistler, nikelde Endonezya'dan kaynaklı yoğun bir arz olduğunu kaydetti. Baz metallerde de sert satışların yaşandığı bir hafta geride kaldı.

Haftayı bakır yüzde 1,9, alüminyum yüzde 4,1, nikel yüzde 7,9, çinko yüzde 4,4 azalışla kapatırken, kurşun yüzde 1 artış kaydetti.

Enerji emtiasında karışık seyir

Brent petrol yüzde 2,5 değer kaybederken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 3,7 arttı.

Buğday yüzde 6 değer kazandı

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 6 değer kazanırken, mısır yüzde 1,6, soya fasulyesi yüzde 2,9, pirinç yüzde 0,5 değer kaybetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 1,8, kahve yüzde 9,1, şeker yüzde 6,5, kakao yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Kahve fiyatları düştü

Brezilya’da hava koşullarının iyileşmesi ve bunun üretimi artıracağına yönelik beklentilerle de kahve fiyatları düştü.

Kakao

Fildişi Sahili'nde hava durumunun normale dönmesiyle çiftçilerin kakao çekirdeklerini limanlara ulaştırabilmesi kakao fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Şeker

Brezilya Şeker Kamışı Endüstrisi Birliği’nin (UNICA) mayıs ayında yıllık bazda Brezilya’nın şeker üretiminin arttığını bildirmesi ve Çin’den gelen zayıf taleple şeker fiyatları düştü. Petrol fiyatlarının düşük kalması ve üretim fazlası endişeleri de şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.