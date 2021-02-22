Emtia piyasasında geçen hafta sert yükselişler yaşandı

Emtia piyasasında işlem gören ürünlerde özellikle şeker ve bakırda olmak üzere geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü.

Emtia piyasasında geçen hafta şeker, 0,1704 dolarla Nisan 2017'den, bakır da 4,0664 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü

ARTAN TALEP, FİYATLARI DESTEKLEDİ

Analistler, üretim tahminlerindeki düşüş ve artan talebin fiyatların artışını desteklediğini ifade etti.

Emtia piyasasında işlem gören ürünlerde geçen hafta kayda değer yükselişler görüldü. Her ne kadar altın, gümüş, Brent petrol ve paladyum fiyatlarında sınırlı gerilemeler görülse de şeker, bakır, pamuk, nikel ve platin fiyatlarındaki artışlar dikkati çekti.

SOĞUK HAVALARDAN DOLAYI BUĞDAY FİYATLARI ARTTI

Kötü hava şartlarının arza yönelik endişeleri artırdığına işaret eden analistler, özellikle ABD'de artan soğuk havalarla buğday fiyatlarında artışlar görüldüğünü kaydetti.

EN FAZLA ŞEKERİN FİYATI ARTTI

Emtia piyasasında geçen hafta en fazla yüzde 8,4 ile şekerin fiyatı arttı. Şekerin fiyatı, 0,1704 dolarla Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Şeker üretim tahminlerinde yaşanan düşüş ve petrol fiyatlarındaki artış, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

BAKIR DA ÖN PLANA ÇIKTI

Bakırın libresi de 4,0664 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Analistler, Çin'den gelen kuvvetli talep ve koronavirüs salgınında aşılama çalışmalarının etkisiyle küresel büyümenin destekleneceğine dair beklentilerin bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyledi.

Bakır fiyatları, geçen hafta Çin'de tatil olmasına karşın yükseliş eğilimini sürdürdü. Pamuk, 0,9116 dolarla Haziran 2018'den bu yana nikel de 8,9103 dolarla Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Platin fiyatı da 1.340 dolarla Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrolün varil fiyatı ise 64,8 dolarla geçen hafta içinde 13 ayın zirvesini görmesine karşın haftayı bir önceki hafta kapanışına göre düşüşle tamamladı.

EN ÇOK ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Emtia piyasasında geçen hafta en fazla altının ons fiyatı değer kaybetti. Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları gören altının onsu, geçen hafta yüzde 2,3 değer kaybetti.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin, altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

“KÜRESEL ŞEKER TÜKETİMİ, 2019 SEVİYESİNE BU YIL İÇERİSİNDE DÖNECEK”

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, küresel şeker tüketiminin, 2019 seviyesine bu yıl içerisinde dönmesinin beklendiğini, bu nedenle şeker fiyatlarının da güçlü seyrettiğini söyledi.

Üretim tahminlerindeki düşüşün de fiyatları olumlu etkilediğini ifade eden Ergezen, her zaman göz önüne alınan petrol fiyatlarının da yükselişi destekleyen bir unsur olduğunu aktardı.

Şekerde bu hafta yine güçlü bir piyasa görüleceği beklentisinin mevcut olduğunu belirten Ergezen, özellikle tüketime yönelik gelen tahminlerin fiyatların güçlü kalmasını sağlayabileceğini kaydetti.

"EKONOMİLERİN AÇILACAĞI BEKLENTİSİ PAMUĞA OLUMLU YANSIYOR"

Zafer Ergezen, ekonomilerin açılacağı beklentisinin pamuğa olumlu yansıdığını, özellikle Çin ekonomisinde büyümenin 2021 yılında yüzde 8'e ulaşabileceği beklentisinin pamuk talebine yönelik beklentilerin de artmasına yol açtığını söyledi.

Bunun da fiyatları yukarı yönlü etkilediğini belirten Ergezen, "ABD'nin haftalık ihracat listesinde Çin'in yer almaya devam etmesi yakından takip ediliyor. Bu hafta içerisinde özellikle ekonomilere yönelik gelecek haberler etkili olmaya devam edecek. Haftalık ihracat rakamlarında Çin'in liste başında yer almaya devam etmesi, fiyatlara yönelik olumlu beklentilerin artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

“ÇİN, DÜNYANIN EN BÜYÜK PAMUK TÜKETİCİSİ”

Çin'in en büyük alım yapan ülkeler listesinde olmasının talep beklentilerini de artırdığını aktaran Ergezen, "Çin, dünyanın en büyük pamuk tüketicisi, ABD ise en büyük ihracatçısı." dedi.

Ergezen, buğdayda da bu hafta Çin kaynaklı talep ve soğuk havalar nedeniyle fiyatlarda alıcılı bir yön izlenebileceğini ifade etti.

“KAHVE SALGIN SONRASINDA OLUMLU ETKİLENECEK”

Salgın sonrasında olumlu etkilenecek emtialardan bir tanesinin de kahve olarak gösterilebileceğini belirten Ergezen, şunları kaydetti:

"Özellikle kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılması, kahve talebine de olumlu yansıyacak. Bu nedenle aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberleri, kahve piyasası üzerinde etkili olmaya devam edecek. Vietnam'da tatil sonrası piyasalar yeniden açıldı. Yeni teslimatların olması ile talep beklentileri olumlu etkilenebilir. Bu nedenle kahve piyasasının haftaya olumlu başlangıç yapması bekleniyor."