Emtia piyasası geçen hafta ürün bazlı ayrıştı Emtiaların çoğu birlikte fiyatlanırken geçen hafta fiyatlar ürün bazında farklılık gösterdi.

Emtia piyasası, bankacılık sektörüne ilişkin sıkıntılar ve para politikalarına yönelik belirsizlikler nedeniyle dalgalı bir haftayı geride bıraktı.

Geçen hafta altın yüzde 6,5, gümüş yüzde 10,1, paladyum yüzde 2,6 ve platin yüzde 1,7 artış kaydetti.

Fiyatı düşen ürünlerden bakır yüzde 3,3, şeker yüzde 2,3, pamuk yüzde 0,8 ve kahve yüzde 0,7 değer kaybetti.

Değerli metaller destek buldu

Analistler, artan risk algısıyla değerli metallerin destek bulduğunu ifade etti.

Enerji emtialarında sert satışlar yaşandı

Geçen haftayı yüzde 12 azalışla tamamlayan Brent petrol, Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 3,8 azalış kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ekonomik görünümüne ilişkin endişeler etkili oldu.

Bakır yüzde 3,3 düştü

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3,3, alüminyum yüzde 0,5 ve çinko yüzde 1,5 değer kaybederken, kurşun yüzde 0,7 ve nikel yüzde 1,9 artış kaydetti.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Kritik Ham Madde Yasası'nda bakır ve nikeli stratejik metaller olarak belirledi. Söz konusu gelişme geçen hafta nikele olumlu yansırken, bakır, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan olumsuz etkilendi.

Tarım emtialarında karışık bir seyir izlendi

Tarım emtialarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,4, mısır yüzde 2,8 ve pirinç yüzde 5,2 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 2,1 değer kaybetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,8, kahve yüzde 0,7 ve şeker yüzde 2,3 azalış kaydetti, kakao yüzde 1,3 arttı.

Petrol fiyatlarının düşmesi şekere de yansıdı.

ICE'de kakao stokları arttı. Fildişi Sahili'nin kakao arzını azaltması ve dolardaki zayıflık kakao fiyatlarını yükseltti. Fildişi Sahili kakao düzenleyici kurumu, bazı çok uluslu şirketlerin ihracat için ek kakao çekirdeği alımlarını kısıtlayacağını belirtti.