Emtia piyasasında jeopolitik riskler etkinliğini koruyor

Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı jeopolitik riskler, emtia piyasasındaki fiyatları artırmaya yönelik aktif rol oynuyor.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla zirvelerin hakim olduğu emtia fiyatlarında daha sonra düşüşler görülmüştü. Emtia piyasasında önceki haftalarda görülen satış baskısı, devam eden jeopolitik risklerle geçen hafta yerini tekrar yükseliş eğilimine bıraktı.

PAMUK FİYATLARI ARTIYOR

Geçen hafta 1,3590 dolara kadar çıkarak Haziran 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gören New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuğun libresi, bu sabah da 1,4180 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

AZALAN LİKİDİTE EMTİA FİYATLARINDA ETKEN

Analistler, azalan likidite nedeniyle emtia fiyatlarında volatilitenin de artabileceği riskinin söz konusu olduğuna işaret ediyor.

YATIRIMCI İŞLEMLERİ AZALDI

Son dönemde emtia fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma, yatırımcıların işlemlerini azaltmasına, bu durum da piyasada likiditenin düşmesine ve fiyatlardaki dalgalanmanın artmasına neden oluyor.

RUSYA'NIN AÇIKLAMALARI PİYASALARI ETKİLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta içinde ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu aktararak, "Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Putin'in açıklaması sonrasında Brent petrol ve doğalgaz fiyatlarında hızlı artışlar görüldü. ABD'nin tedarik konusunda Avrupa'ya yardımcı olacağını açıklamasına karşın enerji emtialarındaki yükseliş eğilimi sürdü.

Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9,6 ve New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 14,1 artış kaydetti. Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait bir petrol rafinerisinin vurulması Brent petroldeki yükseliş eğilimini güçlendirdi.

GEÇEN HAFTA GÜMÜŞ YÜZDE 2,2 ARTTI

Metallere de geçen hafta yukarı yönlü eğilim hakim oldu. Tezgahüstü piyasada bakır yüzde 0,2, kurşun yüzde 4,5, alüminyum yüzde 6,2 ve çinko yüzde 5,9 değer kazandı.

Goldman Sachs Group, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın ihracatının sınırlanmasıyla Avrupa piyasalarında stokların daha da azalacağını belirterek, bakır, alüminyum ve çinkoda daha fazla yükseliş olabileceği öngörüsünde bulundu.

PALADYUM VE PLATİN FİYATLARI DÜŞTÜ

Geçen hafta paladyum ve platin fiyatlarındaki düşüşler dikkati çekti. Paladyum yüzde 6 ve platin yüzde 2 değer kaybetti.

Analistler, paladyum ve platinin otomobil üretiminde önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, uzun zamandan bu yana devam eden küresel çip krizinin yanına Rusya-Ukrayna savaşı da eklenince talebin azalacağına yönelik endişelerin fiyatların geri çekilmesine neden olduğunu söyledi.

PAMUK YAKLAŞIK 11 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Tarım emtialarına geçen hafta da pozitif bir seyir hakim oldu. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden görüşmelerin henüz sonuçlanmaması, tarım emtialarında yükselişe neden olurken, Avrupa'nın Rusya'nın petrol sektörüne yaptırım uygulayacağına yönelik haberler fiyat hareketlerinde etkili oldu.

BUĞDAY VE MISIR FİYATLARI ARTTI

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3,4, mısır yüzde 1,6 ve soya fasulyesi yüzde 2,5 arttı. Geçen hafta kahve yüzde 0,7, şeker yüzde 3,8 ve kakao yüzde 1,3 değer kazandı.

YÜKSEK PETROL FİYATLARI, MISIR VE ŞEKERİ DESTEKLİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yüksek kalmasının mısır fiyatını desteklediğini ifade eden Ergezen, mısırın biyodizel üretimi için kullanılan ürünlerden olduğunu vurguladı.

KAHVE FİYATLARI YÜKSELİYOR

Kahvenin haftayı yükselişle tamamladığını belirten Ergezen, önceki haftalarda değer kaybeden kahvede geçen hafta tepki alımları olduğunu kaydetti. Ergezen, kahvede kalıcı bir yükseliş olabilmesi için öncelikle Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanmasının beklendiğini aktardı.