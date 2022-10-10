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    Emtia piyasasında pozitif seyir hakim

    Emtia piyasasında geçen hafta enflasyon ve resesyon endişelerine karşın risk algısının biraz yumuşamasıyla pozitif bir seyir izlendi.
    • 10.10.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:19
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    Emtia piyasasında pozitif seyir hakim

    Emtia piyasasında; artan resesyon uyarıları ve zayıf ekonomik veriler karşısında merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklenti etkili oldu.

    Risk algısı sınırlı da olsa yumuşadı

    Haftanın ilk yarısında Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayınladığı raporda ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'nın konuşmasında, gelişmiş ülke merkez bankalarının "ultra şahin" tutumlarının küresel ekonomiye zarar verebileceği ve ihtiyatlı olunmasına yönelik telkinler risk algısını sınırlı da olsa yumuşattı.

    Emtia piyasasında pozitif seyir hakim #1

    Altının ons fiyatı yüzde 2,1 arttı

    Altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyarak haftalık bazda yüzde 2,1 artışla 1.695 dolara çıktı. ABD'de ISM imalat endeksinin 50,9 ile Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ile altının yükselişi ivme kazandı.

    Gümüş yüzde 5,8 artışa geçti

    Güvenli limanlara talebin artmasıyla gümüş fiyatları yüzde 5,8 oranında artış gösterdi.

    Paladyum yüzde 1,3 yükseldi

    Güney Afrika'da paladyum arzının aksayabileceğine yönelik endişelerle paladyum fiyatları da yükseldi.

    petrol

    Brent petrol yüzde 15 arttı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı alması da risk iştahındaki düşüşü destekledi. Kararın ardından ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salma talimatı verdi. Söz konusu gelişmelerle Brent petrol geçen hafta yüzde 15 arttı.

    Doğalgazın fiyatı yüzde 0,3 düştü

    New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz, geçen hafta yüzde 0,3 düşüş yaşadı.

    emtia

    Alüminyum yüzde 7,5 arttı

    Tezgah üstü piyasada, bakır fiyatlarında yatay bir seyir izlenirken, kurşun yüzde 10,6, alüminyum yüzde 7,5, nikel yüzde 5,3 ve çinko yüzde 1,6 artış kaydetti.

    Platin yüzde 6 yükseldi

    Çin'in emtia sevkiyatlarının 4. çeyrekte artacağına yönelik öngörüler özellikle metal fiyatlarını olumlu etkiledi. Platin fiyatında yüzde 6 artış gerçekleşti.

    Çinko yükselişe geçti

    Avrupa'da enerji krizi bölgenin sanayi kapasitesine zarar verirken, Avrupa'da çinko izabe tesislerinin kapatılmasıyla çinko arzına yönelik endişeler artıyor. Çinko ve alüminyum, Londra Metal Borsası'nın Rus firmaları için açıkladığı yeni yaptırımlarla da yükseldi.

    Emtia piyasasında pozitif seyir hakim #4

    Tarım emtialarına karışık bir seyir hakim oldu

    Geçen hafta tarım emtialarına karışık bir seyir hakim oldu. New York Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,2 ve pirinç yüzde 2 düşerken, mısır yüzde 0,8 ve soya fasulyesi yüzde 0,1 arttı.

    Şeker yüzde 5,7 arttı

    Pamuk yüzde 1,5 ve kahve yüzde 1,9 değer kaybederken, kakao yüzde 1,9 ve şeker yüzde 5,7 yükseliş kaydetti.

    Kakao fiyatları yükseldi

    Gana Kakao Kurulu'nun kakao alımı için uluslararası bankalarla 1,1 milyar dolarlık anlaşma imzalaması sonrası kakao fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir izlendi.


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