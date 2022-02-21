Emtia piyasasında, Rusya-Ukrayna gerilimiyle yükseliyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik küresel piyasaları ve emtia fiyatlarını etkiliyor.

Emtia piyasası geçen hafta Rusya-Ukrayna geriliminin etkisiyle yukarı yönlü seyrine devam etti.

Emtia piyasasında, Rusya-Ukrayna gerilimiyle yükseliş eğilimi gösteren emtialardan biri de nikel oldu. Nikel, geçen hafta 11,1629 dolarla Ağustos 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi görürken altın ise yüzde 2'lik artışla yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıdı.

OYNAKLIK BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamalar varlık fiyatlarındaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceğine işaret etti.

Biden, bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum." yanıtını verirken, Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenleri olduğunu dile getirmişti.

EMTİA PİYASASI FED TUTANAKLARINDAN ETKİLENDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları da emtia piyasasını etkileyen başka bir unsur oldu. Fed toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı.

ALTIN ÜÇ HAFTADIR ARALIKSIZ YÜKSELİYOR

Jeopolitik risklerin devam etmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu. 1.902 dolarla 1 Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı, yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak haftayı yüzde 2 artışla tamamladı.

Geçen hafta, gümüş yüzde 1,4, bakır yüzde 1,6, paladyum yüzde 1,1, kurşun yüzde 3,3, platin yüzde 3,8, alüminyum yüzde 2,6, nikel yüzde 3,6, artış kaydetti. Nikel, aynı zamanda 11,1629 dolarla Ağustos 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

PERU'DA YERLİ HALKIN MADEN PROTESTOSU BAKIR FİYATLARINI ARTIRDI

Peru'da yerli halkın Las Bambas madenine karşı yaptığı protestolar, bakır fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Rusya'nın alüminyum ve nikel üretiminde dünyanın önde gelen ülkeler arasında olması, alüminyum ve nikel fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Analistler, Rusya'ya bir ekonomik yaptırım uygulanabilineceğine dair öngörülerin alüminyum ve nikelin arz ve tedarikine ilişkin endişelere sebep olduğunu aktardı.

BRENT PETROL 8 HAFTALIK YÜKSELİŞ SERİSİNE ARA VERDİ

8 haftalık yükseliş serisine ara veren Brent petrol haftayı yüzde 1,9 düşüşle tamamladı.

Fiyatların düşüşünde, İran'dan piyasaya gelebilecek ek petrol arzına yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için görüşmeler devam ediyor. Fransız Senatosu'nda söz konusu müzakerelere ilişkin senatörleri bilgilendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İran ile nükleer anlaşmaya dair karara birkaç gün içerisinde varılabileceğini kaydetti.

DOĞALGAZ YÜZDE 12,9 ARTTI

Doğalgaz ise yüzde 12,9 arttı. Jepolotik risklerin yanı sıra havaların soğuyabileceğini ve doğal gaza olan talebin artabileceğine yönelik öngörüler fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

TARIM EMTİASINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ HAKİMDİ

Tarım tarafında ise geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Geçen hafta pamuk yüzde 1,5, buğday yüzde 0,5, kahve yüzde 2,5, şeker yüzde 1, kakao yüzde 6,2 değer kaybederken, soya fasulyesi yüzde 1,1, mısır yüzde 0,4 değer kazandı.

Analistler, Fildişi Sahili'nde yağışların artmasıyla üretimin artabileceğine ve arz fazlası olabileceğine yönelik beklentilerle, kakao fiyatlarında düşüşlerin görüldüğünü kaydetti.