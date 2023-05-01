Emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor

Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler emtia fiyatlarını etkiledi.
Geçen hafta buğday yüzde 5,9, mısır yüzde 5, bakır yüzde 2,9, çinko yüzde 2,7, soya fasulyesi ve alüminyum yüzde 2,1, nikel yüzde 1,4 ve kurşun yüzde 0,9 değer kaybetti.
Emtia piyasasındaki satış baskısı küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle birlikte devam ediyor.
Emtia piyasasında talep olumsuz etkilendiğinde fiyatlar da aşağıya düştü.
Çin'de inşaat sektörü zorluk yaşıyor
Çin'de inşaat sektörünün toparlanmakta zorluk çektiğine vurgu yapılırken bu durumun emtia talebine ilişkin endişeleri artırdığı da dile getirildi.
Altın yüzde 0,3 değer kazandı
Geçen hafta altın yüzde 0,3 değer kazanırken, gümüş yüzde 0,1, paladyum yüzde 6,3, platin yüzde 4,4 değer kaybetti.
Çin’in endüstriyel metallere talebinin azalacağına yönelik endişeler gümüşü baskıladı.
Baz metallerde düşüşler sürdü
Baz metallerde düşüş eğilimi devam etti. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2,9, kurşun yüzde 0,9, alüminyum yüzde 2,1, nikel yüzde 1,4, çinko yüzde 2,7 azaldı.
Brent petrol varil fiyatı yüzde 1,6 azaldı
Brent petrol yüzde 1,6 azalış kaydederken, New York Ticaret
Borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 7,9 artış kaydetti.
Tarım emtialarında sert dalgalanmalar görüldü
Tarım emtialarında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü. Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 5,9, mısır yüzde 5, soya fasulyesi yüzde 2,1 değer kaybederken, pirinç yüzde 2,8 değer kazandı.
Intercontinental Exchange'de (ICE) 0,2683 dolarla Ekim 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 8,3 pamuk yüzde 0,5 artarken, kahve yüzde 3, kakao yüzde 1,6 azaldı.
Şekerde arza yönelik endişeler sürüyor
Üretim tahminlerindeki artış tarım emtialarını olumsuz etkiledi. Şekerde arza yönelik endişeler devam ediyor. Avrupa’da şeker üretiminin azalması şeker fiyatlarını destekledi.
Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik öngörüler, fiyatlarda değer kaybına neden olurken kahve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle değer kaybetti.