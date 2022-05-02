Emtia piyasasındaki satış baskısı sürüyor

Emtia piyasalarda fiyatlar hızla yükselmişti. Ancak yaşananlar fiyatları düşürdü. Yatırım ve üretimde önem taşıyan emtialardaki satış baskısı sürmeye devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mısır arzına yönelik artan endişeler, fiyatlarda yükselişe neden olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmak için agresif bir şekilde hareket edeceği beklentileriyle altındaki düşüş eğilimi geçen hafta devam etti.

Emtia piyasasında bir önceki hafta görülen satış baskısı geçen hafta da devam etti ve altın yüzde 1,8, gümüş yüzde 5,7, paladyum yüzde 2,3, şeker yüzde 0,4 ve kahve yüzde 2,2 değer kaybetti.

Dolar güçlenince satış baskısı arttı

AA'nın haberine göre emtia fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksindeki güçlenmenin sürmesi ile satış baskısının sürdüğü gözleniyor. Geçen hafta yaklaşık 20 yılın zirvesini gören dolar endeksinin bundan sonraki seyri de emtia piyasalarının yönü açısından önem taşıyor.

Analistler, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllık yüzde 1,1'lik büyüme beklentilerinin aksine yüzde 1,4 ile sürpriz bir şekilde daralmasının ABD'de resesyon endişelerini güçlendirdiğini belirterek, veri sonrası Fed'e ilişkin haziranda 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerinin 50 baz puana gerilediğini ve altına olan talebin biraz artmasına karşın altının haftayı düşüşle tamamladığını ifade etti.

Çin'de artan koronavirüs vakaları paladyum fiyatını yükseltti

Paladyumda bir önceki hafta yükseliş görülmesine karşın Çin'de artan koronavirüs vakaları, geçen hafta paladyuma ilişkin talep endişelerini artırdı.

Brent petrol ve doğalgazda yükselişler görüldü.

Geçen hafta Brent petrol yüzde 0,6 ve New York borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 10,9 kazanç sağladı.

Petrol ve doğalgaz fiyatları, Rus enerji şirketi Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haber akışıyla yükseldi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı da etkili oldu.

Tarım emtialarında karışık seyir

Tarım emtialarında da geçen hafta karışık bir seyir görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,9 ve soya fasulyesi yüzde 0,2 azalırken, pirinç yüzde 5,5 arttı. 8,2450 dolarla Ağustos 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gören mısır, haftayı yüzde 3,1 artışla tamamladı.

Pamuk, yüzde 8 değer kazandı

1,5110 dolarla Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gören pamuk, geçen hafta yüzde 8 değer kazandı. Geçen hafta şeker yüzde 0,4 ve kahve yüzde 2,2 değer kaybederken, kakao yüzde 0,7 arttı.