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    Emtia sertifikaları Takasbank'ta teminat olabilecek

    Hazine tarafından ihraç edilen emtia sertifikalarının, Takasbank'ta teminat olarak kabul edileceği açıklandı.
    • 24.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 10:36
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    Emtia sertifikaları Takasbank'ta teminat olabilecek

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi merkezi karşı taraf yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikalarının, Takasbank nezdinde teminat olarak kabul edilebileceğinin önü açılmış oldu.

    Emtia sertifikaları teminat olacak

    Reuters'un haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen emtia sertifikaları, merkezi karşı taraf işlemlerine (MKT) taraf olacak MKT üyelerinin Takasbank'a sunabilecekleri teminatlar arasına eklendi.

    Emtia sertifikaları Takasbank ta teminat olabilecek #1


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