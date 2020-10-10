Emtia yatırımcısı eylülde soya fasulyesiyle kazandı, gümüşle kaybetti

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, yılın 9 ayında emtia grubu araçlarının 6 tanesi kazandırırken, 12 tanesi de kaybettirdi.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışla beraber talebe yönelik endişeler, dolar endeksindeki artışın emtialar genelinde satış baskısına yol açarak fiyatlarda değer kayıpları yaşanmasına neden oldu.

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 7,3 ile soya fasulyesi kazandırdı. Soya fasulyesini yüzde yüzde 6 ile şeker, yüzde 5,9 ile mısır, yüzde 4,7 ile buğday, yüzde 2,5 ile paladyum, yüzde 1 ile pamuk izledi.

Soya fasulyesi, geçen ay 10,46 dolara kadar yükselerek yaklaşık 2,5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Soya fasulyesi, böylece 2018'den bu yana ilk defa 10 doların üzerine çıktı.

ÇİN'DEN GELEN YOĞUN TALEP SOYA FASULYESİNİN FİYATLARINI YÜKSELTİ

Analistler, Çin'den gelen yoğun talebin soya fasulyesi fiyatlarının yükselmesinde ana etken olduğunu belirtti.

ŞEKER FİYATLARI ARTTI

Şeker fiyatlarında da petrol fiyatlarında yaşanan toparlanmayla beraber devam eden tepki alımları, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Fransa'da şeker üretiminin azalacağı haberleri şeker fiyatlarını yukarı yönlü etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldı.

Mısır fiyatlarına bakıldığında ise küresel mısır üretim tahminlerinin düşmesi, Çin kaynaklı alımlar nedeniyle talep beklentileri, mısır fiyatlarında yükselişe neden oldu.

EYLÜL AYINDA GÜMÜŞ VE KAHVE KAYBETTİRDİ

Emtia grubu araçlarından eylül ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren yüzde 17,5 ile gümüş oldu. Gümüşü yüzde 14 ile kahve, yüzde 8,4 ile kurşun, yüzde 7,9 ile Brent petrol, yüzde 5,9 ile nikel, yüzde 5,7 ile çinko, yüzde 4,2 ile altın, yüzde 4,1 ile kakao, yüzde 4 ile platin, yüzde 3,9 ile doğalgaz, yüzde 1,6 ile alüminyum, yüzde 1 ile bakır takip etti.

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler, Brezilya'da artan yağışlar ve yeniden üretim fazlası olacağı tahminleri kahve fiyatlarının gerilemesine sebep oldu.

YILIN 9 AYINDA EN FAZLA KAZANDIRAN GÜMÜŞ OLDU

Ocak-eylül döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 30,1 ile gümüş oldu. Gümüşün ardından altın yüzde 24,2, paladyum yüzde 19, doğalgaz yüzde 15,4, bakır yüzde 7,6, soya fasulyesi yüzde 7,1, çinko yüzde 5,1, nikel yüzde 3,8, buğday yüzde 3,4, kakao yüzde 0,2 kazandırırken, şekerde ise yılbaşına göre değişim olmadı.

YATIRIMCISINA 9 AYDA EN FAZLA YÜZDE 37 İLE BRENT PETROL KAYBETTİRDİ

Söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla yüzde 37 ile Brent petrol kaybettirdi. Brent petrolü yüzde 14,5 ile kahve, yüzde 7,4 ile platin, yüzde 5,7 ile kurşun, yüzde 4,7 ile pamuk, yüzde 3 ile alüminyum, yüzde 2,3 ile mısır oldu.

"LA NİNA ETKİSİ DE FİYATLARDA HİSSEDİLİYOR"

Konuya ilişkin Zafer Ergezen, soya fasulyesinin Kuzey ve Güney Amerika'da yoğun üretilen bir emtia olduğunu vurgulayarak Ergezen, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki yıllarda El Nino etkisini çok duymuştuk. Şimdi ise La Nina etkisi konuşuluyor. La Nina ve El Nino, dünya üzerinde büyük etkilere sahip iki büyük doğal okyanus akıntısı olarak biliniyor. La Nina, Uzak Doğu'da daha fazla yağışa sebep olurken, Kuzey ve Güney Amerika'da ise daha kurak bir döneme yol açıyor. Soya fasulyesinin ağırlıklı Kuzey ve Güney Amerika'da yetiştirildiği düşünüldüğünde, kurak hava nedeniyle üretimde düşüş yaşanması bekleniyor. Bu da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü seyre yol açmaktadır. "