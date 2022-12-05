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    Emtiaların fiyatı artıyor

    Emtia piyasası, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve Çin'e ilişkin koronavirüs salgınına yönelik iyimserlikle pozitif seyretti.
    • 05.12.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:03
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    Emtiaların fiyatı artıyor

    Emtia fiyatları düşüşe geçmesinin ardından tekrar yükseldi.

    Dünya pamuk üretim tahminlerinin düşüş göstermesi pamuk fiyatlarında yükselişe neden olurken, yükselen ham petrol fiyatlarının biyoyakıt talebini desteklemesiyle soya fasulyesi fiyatları arttı.

    Geçen hafta nikel yüzde 10,3, pamuk yüzde 5,8, çinko yüzde 4,7, alüminyum yüzde 4,2, bakır ve kakao yüzde 2,1, kurşun yüzde 1,9 ve şeker yüzde 1,5 arttı.

    Emtia fiyatındaki pozifliğin iki nedeni

    Emtia piyasası, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Çin'in koronavirüs politikasına ilişkin olumlu haber akışıyla pozitif seyretti. Fed Başkanı Jerome Powell, "enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu" söylemişti. Çin'deki kısıtlamalara karşı gerçekleştirilen gösteriler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep oldu.

    emtia

    Metallerde "ralli havası" yaşandı

    Geçen hafta altın yüzde 2,4, gümüş yüzde 7,9, paladyum yüzde 2,3 ve platin yüzde 3,5 değer kazandı.

    Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 2,1, kurşun yüzde 1,9, alüminyum yüzde 4,2, nikel yüzde 10,3 ve çinko yüzde 4,7 artış kaydetti.

    Londra Metal Borsası'nda (LME) mart ayında nikelde görülen hareketlerin etkileri nikel piyasasını etkilemeye devam ediyor.

    Geçen hafta Brent petrol yüzde 2,1 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 10,6 düşüş kaydetti.

    emtia

    Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

    Doğalgaz fiyatları ise ABD'de doğalgaz üretiminin güçlü seyretmesi ve hava durumundaki belirsizlikle değer kaybetti.

    emtia

    Tarım emtialarında dalgalı bir seyir izlendi

    Tarım emtialarında ise geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi.

    Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,5, mısır yüzde 3,7 ve pirinç yüzde 2,7 değer kaybederken, soya fasulyesi yüzde 0,2 arttı.

    AA'nın haberine göre, pamuk yüzde 5,8, şeker yüzde 1,5 ve kakao yüzde 2,1 arttı, kahve ise yüzde 1,5 düşüş kaydetti.


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