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    En büyük fiyat artışı artışı yıllık ulaştırmada aylık alkollü içkiler ve tütünde

    Mayıs ayında enflasyon yükselirken, yıllık en büyük artış yüzde 107,62 ile ulaştırmada, aylık ise en büyük artış yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütünde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 11:26
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    En büyük fiyat artışı artışı yıllık ulaştırmada aylık alkollü içkiler ve tütünde

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 2,98, yıllık ise yüzde 73,50 olarak açıklandı. Aylık enflasyon artışı düşse de yıllık enflasyon böylece 1998 yılının Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

    Aylık bazda en fazla artış alkollü içkiler ve tütün, eğlence ve kültür ile lokanta ve otellerde yaşandı

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

    En büyük fiyat artışı artışı yıllık ulaştırmada aylık alkollü içkiler ve tütünde #1

    Yılık bazda ulaştırma, gıda ve alkolsüz içecekler ve ev eşyaları yükseldi

    Ana gruplara bakıldığında yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27, 48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.
    Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

    enflasyon

    enflasyon

    enflasyon


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