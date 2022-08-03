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    En çok kazandıran meslekler belli oldu! TÜİK açıkladı

    TÜİK verilerine göre en çok kazandıran meslek grupları belli oldu.İşte aylık geliri en fazla olan meslekler..
    • 03.08.2022 - 12:25
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    En çok kazandıran meslekler belli oldu! TÜİK açıkladı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en çok kazandıran meslek gruplarını açıkladı. TÜİK, tarafından yapılan açıklamaya göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı % 71.1 olurken, ön lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı ise % 63 olarak açıklandı.

    Kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu eğitim alanları;

    Sağlık ve sosyal bakım: %82,7

    Eğitim: %77,8

    Mühendislik sanatları: %77,8

    İmalat ve inşaat: %77,8

    Bilgi ve iletişim teknolojisi: %76.7

    Matematik ve istatistik: %72.3

    En çok kazandıran meslekler belli oldu! TÜİK açıkladı #1

    En çok kazandıran meslek grupları

    TÜİK'in açıklamalarına göre aylık kazancı en yüksek olan lisans mezunu meslek grupları pilotaj, havacılık ve uzay, gemi makineleri işletme, matematik ve uçak mühendisliği oldu.

    Önlisans mezunları arasında aylık kazancı en yüksek olan meslek grupları ilse polis meslek eğitimi, tarım, perakende ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ve ev idaresi oldu.

     


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