En çok uçak siparişi Boeing'den

En çok uçak siparişi Boeing'den

Geçen yıl uçak siparişlerinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ilk sırada yer alıyor. Teslimatta ise Airbus liderliğini koruyor.

Uçak üreticilerinin yarışı sipariş sayısında sürerken ABD'li uçak üreticisi Boeing, geçen yıl aldığı uçak siparişi sayısı ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.

BİR YILDA 909 UÇAK SİPARİŞİ

Washington DC Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 909 uçak siparişi aldığı, 340 uçağı ise teslim ettiği kaydedildi.

AIRBUS SİPARİŞİ 771 UÇAK OLDU

Airbus'tan yapılan açıklamada ise şirketin, geçen yıl 771 uçak siparişi aldığı ve 611 uçağın teslimatını gerçekleştirdiği aktarıldı.

TESLİMATTA İSE AIRBUS LİDER

Böylece Boeing, uçak siparişinde geçen yıl Avrupalı rakibi Airbus'ı geride bırakırken, teslimatta Airbus liderliğini korudu.