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    En çok uçak siparişi Boeing'den

    Geçen yıl uçak siparişlerinde ABD'li uçak üreticisi Boeing ilk sırada yer alıyor. Teslimatta ise Airbus liderliğini koruyor.
    • AA
    • 12.01.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 12:02
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    En çok uçak siparişi Boeing'den

    Uçak üreticilerinin yarışı sipariş sayısında sürerken ABD'li uçak üreticisi Boeing, geçen yıl aldığı uçak siparişi sayısı ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.

    BİR YILDA 909 UÇAK SİPARİŞİ

    Washington DC Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 909 uçak siparişi aldığı, 340 uçağı ise teslim ettiği kaydedildi.

    AIRBUS SİPARİŞİ 771 UÇAK OLDU

    Airbus'tan yapılan açıklamada ise şirketin, geçen yıl 771 uçak siparişi aldığı ve 611 uçağın teslimatını gerçekleştirdiği aktarıldı.

    Boeing

    TESLİMATTA İSE AIRBUS LİDER

    Böylece Boeing, uçak siparişinde geçen yıl Avrupalı rakibi Airbus'ı geride bırakırken, teslimatta Airbus liderliğini korudu.


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