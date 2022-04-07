En çok yatırım yapılan 9’uncu il: Adana

En çok yatırım yapılan 9’uncu il: Adana

Adana Sanayi Odası, şehirlerine yapılan yatırımı ve türünü bir raporla açıklayarak, toplam sabit yatırımlar arasında 9'uncu sırada olduklarını belirtti.

Adana Sanayi Odası (ADASO), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerinden derlediği 2021 Yılı Yatırım Teşvik İstatistikleri Raporu’nu yayınladı.

Adana, Türkiye genelinde 2021 yılında toplam 274,9 milyar liralık sabit yatırım projesi arasında 356 adet yatırımla Toplam Sabit Yatırım Tutarı bakımından bir önceki yıla göre sıralamadaki yerini korudu.

Adana 9 milyar 472 milyon liralık yatırımları ile 3'üncü Bölge illeri içerisinde ikinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde yatırım imalat sanayi arttı

Türkiye genelinde an fazla yatırım imalat sanayinde oldu. İstihdam sayılarına göre de İmalat Sanayi yatırımları yüzde 83,1 pay ile en çok istihdam oluşturan sektör oldu. İplik ve dokuma en çok yatırım alan sektör oldu. Raporda, 2021 yılında İmalat Sanayi yatırımları içerisinde yüzde 10,7 pay ve 19,800 milyon liralık sabit yatırım tutarı ile iplik ve dokuma sektörünün, en çok yatırım alan sektör olduğu belirtildi.

Adana en çok yatırım yapılan iller arasında 9’uncu

2021 yılı sonunda tüm sektör verilerine göre Toplam Sabit Yatırım Tutarı bakımından Adana’nın tüm iller arasından en çok yatırım yapılan iller sıralamasında 9’uncu sırada yer aldığı vurgulanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Adana, aralık ayı sonunda sabit yatırım tutarına göre yüzde 3,4’lük pay ile 356 adet yatırımla 9’uncu sıralamadaki yerini korudu. Eylül ayında 5’inci sırada yer alan Bursa, ekim, kasım ve aralık aylarındaki yatırımlarıyla 2’nci sıraya kadar yükseldi. Bu sonuçla İzmir, Kocaeli ve Ankara illeri birer basamak geriledi. Sıralamadaki ilk 10 ilin toplam payı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Adana’nın da içerisinde yer aldığı 3'üncü Bölge illeri arasında en fazla yatırım yapılan ilk beş ilin dağılımına bakıldığında, Gaziantep 477 yatırım ve 12 milyar 922 milyon liralık yatırımları ile ilk sırada yer aldı. Adana ise 356 yatırım ve 9 milyar 472 milyon liralık yatırımları ile 3'üncü Bölge illeri içerisinde ikinci sırada yer aldı.





Adana’nın imalat sanayindeki başarısı ortaya çıktı

2021 Yılı Yatırım Teşvik İstatistikleri Raporu’na göre, Türkiye imalat sanayi yatırımlarında eylül ayında 1 milyar 607 milyon liralık sabit yatırım tutarı ile 1’inci sıraya kadar yükselen Adana, Aralık ayı verilerine göre 274 milyon liralık yatırımları ile aylar bazında 23’ncü sıraya, ocak-aralık dönemi verilerine göre ise 7 milyar 711 milyon liralık yatırımları ile ülke genelinde 9’uncu sırada yer aldı.

2021 sonunda; Adana’da yatırımların belge sayısına göre yüzde 59’u İmalat Sanayine, yüzde 25’i Tarım Sektörüne ve yüzde 7,6’sı Enerji Sektörüne yöneldi. Toplam sabit yatırım tutarına göre ise 210 adet yatırım ile en fazla yatırım çeken İmalat Sanayi, toplam 7 milyar 711 milyon liralık yatırımla tüm sektörler içerisinde yüzde 81,4’lük pay ile en önemli sektör oldu.

Adana'da sabit yatırım tutarı yüzde 36,2 arttı

Yatırım Teşvik Belgelerine ait toplam sabit yatırım tutarı, 9,4 milyar lira

Adana’ya düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine ait toplam sabit yatırım tutarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 oranında artış göstererek 9 milyar 472 milyon liraya ulaştı.