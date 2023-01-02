En düşük emekli aylığı beklentisi: 5 bin 400 lira

En düşük emekli aylığı beklentisi: 5 bin 400 lira

En düşük emekli aylığının, asgari ücret oranı uygulandığında 5 bin 400 lirayı bulması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur maaşı ve emekliliklerinin aylıklarının verilmesinde etkili olacak aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak.

Enflasyonun açıklanmasının ardından devlet memurların maaşları, memur emeklileri ve SGK ile Bağ-Kur emeklilerinin de alacağı aylıklar netleşecek.

"Türkiye'nin kazancı ve zenginliği milletin her kesimine yansıtılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını ve zenginliğini milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirtmişti.

"Emekli maaşları da bu yaklaşımla ele alınacak"

Erdoğan, ayrıca asgari ücreti açıklarken yaptığı konuşmasında da memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Refah payı beklentileri bugünden başladı

Yapılan hesaplamalara göre yüzde 20-21 oranında elde edilmesi beklenen zam oranı yarın itibarıyla kesinleştikten sonra bu kez de gözler hükümetin yapacağı iyileştirmelerde olacak.

Yapılan açıklamalardan da destek alan emeklilerin şimdi en düşük aylığının ne kadar olacağı merak ediyor.

Şu anda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira

2022 Temmuz döneminde en düşük emekli maaşı, artan hayat pahalılı nedeni ile 3 bin 500 lira olarak kararlaştırılmıştı.

Bu rakamın belirlendiği tarihteki asgari ücrete oranı yüzde 63,63 olmuştu.

Şimdi ise 2023 yılında asgari ücret 8 bin 500 TL olarak belirlendi.

Buna göre yüzde 63,63 oranı kullanılırsa düşük emekli maaşı 5 bin 409 TL olacak.

EYT'liler için de önemli

Bu oran aynı zamanda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olacak hak sahipleri için de kritik önem taşıyor.