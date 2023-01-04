En düşük memur maaşı 11 bin 836,5 lira oldu

En düşük memur maaşı 11 bin 836,5 lira oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklara yüzde 30 zam getirildiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.

Memur ve emekli zam oranı yüzde 30 oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklara yüzde 30 zam getirildiğini açıkladı.

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya

Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira

Zamlı maaş: 6 bin 327 lira

Bağ-Kur tarım emeklisi şu anki maaş: 3 bin 500 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

Bağ-Kur esnaf emeklisi şu anki maaş: 4 bin 196 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira