En fazla ihracat yapan 1.000 firmanın 426'sı İstanbul'dan çıktı

İstanbul ihracatın en önemli kalelerinden birisi olarak ihracat yapan 1.000 firmanın 426'sı İstanbul'da bulunuyor.

Geçen yıl en yüksek ihracat yapan firmalar arasında birinciliği 4 milyar 900 milyon dolarla Ford Otomotiv alırken, Toyota 3 milyar 600 milyon dolarlık ve Oyak-Renault 2 milyar 300 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

ZİRVEDE İSTANBUL'DAN 426 ŞİRKET YER ALDI

Geçen yıl en çok ihracat yapan 1.000 firmanın yüzde 57,5'i Marmara Bölgesi'nden listeye girerken, İstanbul 426 şirketle zirvede yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"ndan derlediği bilgilere göre, ilk 1.000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı geçen yıl 92 milyar 600 milyon dolar oldu.

1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 11 olarak gerçekleşirken, 167 firmanın ihracatı 100 milyon doların üzerine çıktı.

İlk 1.000 firmanın toplam ihracattan aldığı pay yüzde 54,6 olarak gerçekleşirken, yüzde 78,9'u yerli firmalardan oluştu. İlk 1.000 firmanın istihdam ettiği kişi sayısı ise 1 milyona yaklaştı.

Firmaların yüzde 57,5'i Marmara Bölgesi'nde yer aldı. Toplamda 50 ilden şirketlerin bulunduğu listede, zirve 426 şirketle İstanbul'un oldu. İstanbul'u, 80 firma ile İzmir, 73 firma ile Gaziantep, 61 firma ile Bursa, 59 firma ile Kocaeli ve 49 firma ile Ankara takip etti.

EN YÜKSEK İHRACAT FORD VE TOYOTA'DAN

Geçen yıl en fazla ihracat yapan firmalar arasında birinciliği 4 milyar 900 milyon dolarla Ford Otomotiv aldı. Toyota 3 milyar 600 milyon dolar ve Oyak-Renault 2 milyar 300 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Vestel 2 milyar 50 milyon dolar ile dördüncü, Kibar Dış Ticaret 2 milyar dolar ile beşinci, Arçelik 1 milyar 800 milyon dolar ile altıncı ve TGS Dış Ticaret 1 milyar 500 milyon dolarla yedinci sırada yer aldı.

TOFAŞ Türk Otomobil 1 milyar 100 milyon dolar, Türkiye Petrol Rafinerileri 1 milyar 460 milyon dolar ve Mercedes-Benz Türk de 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İHRACAT PAYINDA OTOMOTİV, ŞİRKET SAYISINDA HAZIR GİYİM ZİRVEDE

İlk 1.000 listesindeki ihracatın yüzde 23,8'ini otomotiv, yüzde 10,7'sini kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 10,5'ini çelik, yüzde 9,4'ünü hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 8,4'ünü de elektrik-elektronik sektörleri yaptı.

Geçen yıl en çok ihracat gerçekleştiren ilk 1.000 firmanın 145'i hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yer alırken, 114'ü kimyevi maddeler ve mamulleri, 93'ü ise otomotivden listeye girdi.

Bu yıl 169 firma listeye ilk kez girerken, 831 firma yerini korumayı başardı.

İlk 1.000 ihracatçı, 2020'de 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması yaptı.

İHRACATI EN ÇOK ARTIRAN VAKIF KATILIM OLDU

İlk 1.000 firma arasında ihracatını en çok artıran firma yüzde 765,1 ile Vakıf Katılım olarak kayıtlara geçti. Vakıf Katılım, geçen yıl 485 milyon dolar ihracat yaparak genel sıralamada 26'ncı oldu.

Sanmar Denizcilik ihracatını yüzde 374, 2 artırarak 105 milyon 400 bin dolara, Eti Bakır yüzde 268,5 artırarak 276 milyon 400 bin dolara yükseltti.

İhracatını en çok artıran firmalar arasında 4'üncü sırada yer alan Roketsan yüzde 209,9'luk yükselişle 102 milyon 300 bin dolarlık dış satıma imza attı. Aycan Entegre yüzde 154,5'lik artışla 55 milyon 200 bin dolarlık, Kaptan Demir Çelik yüzde 136,1'lik yükselişle 135 milyon 500 bin dolarlık, Sefine Denizcilik yüzde 134,9'luk artışla 206 milyon 600 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Batı Çim Batı Anadolu Çimento yüzde 133,1'lik artışla 54 milyon 200 bin dolar, Samsun Yurt Savunma yüzde 126 ile 49 milyon 800 bin dolar ve Abalıoğlu Yağ Sanayi yüzde 124,2 ile 73 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İLK 1.000'DE EN HIZLI YÜKSELİŞİ SANMAR DENİZCİLİK YAKALADI

Geçen yıl 2019'a göre sıralamasını en hızlı yükselten firma 800 basamak birden atlayan Sanmar Denizcilik oldu. Önceki yıl 957'nci sırada bulunan şirket, 2020'de 157'nciliğe yükseldi.

Aycan Entegre 671 basamak yükselerek 319'uncu, Samsun Yurt Savunma 600 sıra atlayarak 368'inci oldu. Batı Çim Batı Anadolu Çimento 592 basamak yükselerek 325'inciliğe, Teknik Alüminyum 538 sıra atlayarak 414'üncülüğe ve Şara Dış Ticaret 504 sıra yükselerek 294'üncülüğe tırmandı.

Cronimet Turkey 489, Roketsan 454, Tukaş Dış Ticaret 438, Unat Yağ 429, Ege Seramik 409, Abalıoğlu Yağ Sanayi 383, Limak Çimento 356 ve CFN Kimya 345 sıra birden yükseldi.