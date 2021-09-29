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    En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu

    Kripto para piyasasını inceleyen bir araştırma şirketi, en fazla kripto para yatırımcıya sahip ülkelerin listesini açıkladı. Açıklanan listede 2 milyon 476 bin 418 yatırımcı ile Türkiye de yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 13:23
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 14:23
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    En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu

    Kripto para furyasının dünyayı sardığı, piyasanın toplam hareketinden ve yatırımcı sayısının artmasından belli oluyor.

    KRİPTO YATIRIMCI SAYISI 500 MİLYONUN ÜZERİNDE

    Dünya genelinde kripto para yatırımcısı sayısı 500 milyonun üzerine çıktı.

    “Triple A” araştırma firması, yatırımcıların sayısını ülkelere göre sıraladı.

    HİNDİSTAN'DA YATIRIMCISI SAYISI 100 MİLYONU AŞTI

    Araştırmanın sonuçlarına göre Hindistan'daki kripto yatırımcısı sayısının 100 milyonu aştığı belirtildi. Böylece ilk defa bir ülkede 100 milyonu aşkın kripto yatırımcısı oldu.

    En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu #1

    TÜRKİYE DE 2.4 MİLYON YATIRIMCI İLE LİSTEDE

    Listede, 2 milyon 476 bin 418 kripto para yatırımcısı ile Türkiye de yer alıyor.

    En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu #2

    KRİPTO PARA YATIRIMCI SAYISININ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ÜLKELERİN DİZİLİMİ:

    DÜNYADA EN FAZLA KRİPTO PARA YATIRIMCISI OLAN ÜLKELER:

    Hindistan 100 milyon 740 bin 320

    ABD 27 milyon 491 bin 810

    Rusya 17 milyon 379 bin 175

    Nijerya 13 milyon 16 bin 341

    Brezilya 10 milyon 373 bin 187

    Pakistan 9 milyon 51 bin 827

    Endonezya 7 milyon 285 bin 707

    Vietnam 5 milyon 961 bin 684

    Ukrayna 5 milyon 565 bin 881

    Kenya 4 milyon 580 bin 760

    Filipinler 4 milyon 360 bin 579

    Güney Afrika 4 milyon 215 bin 944

    Bangladeş 3 milyon 742 bin 571

    Tayland 3 milyon 629 bin 713

    Birleşik Krallık 3 milyon 360 bin 591

    Meksika 3 milyon 189 bin 799

    Kolombiya 3 milyon 122 bin 449

    Venezuela 2 milyon 941 bin 502

    Türkiye 2 milyon 476 bin 418

    Almanya 2milyon 191 bin 986

    Bitexen

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