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En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu

En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu

Kripto para piyasasını inceleyen bir araştırma şirketi, en fazla kripto para yatırımcıya sahip ülkelerin listesini açıkladı. Açıklanan listede 2 milyon 476 bin 418 yatırımcı ile Türkiye de yer aldı.