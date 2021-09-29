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- En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu
En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler belli oldu
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 13:23
- Güncelleme : 29.09.2021 - 14:23
Kripto para furyasının dünyayı sardığı, piyasanın toplam hareketinden ve yatırımcı sayısının artmasından belli oluyor.
KRİPTO YATIRIMCI SAYISI 500 MİLYONUN ÜZERİNDE
Dünya genelinde kripto para yatırımcısı sayısı 500 milyonun üzerine çıktı.
“Triple A” araştırma firması, yatırımcıların sayısını ülkelere göre sıraladı.
HİNDİSTAN'DA YATIRIMCISI SAYISI 100 MİLYONU AŞTI
Araştırmanın sonuçlarına göre Hindistan'daki kripto yatırımcısı sayısının 100 milyonu aştığı belirtildi. Böylece ilk defa bir ülkede 100 milyonu aşkın kripto yatırımcısı oldu.
TÜRKİYE DE 2.4 MİLYON YATIRIMCI İLE LİSTEDE
Listede, 2 milyon 476 bin 418 kripto para yatırımcısı ile Türkiye de yer alıyor.
KRİPTO PARA YATIRIMCI SAYISININ BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ÜLKELERİN DİZİLİMİ:
DÜNYADA EN FAZLA KRİPTO PARA YATIRIMCISI OLAN ÜLKELER:
Hindistan 100 milyon 740 bin 320
ABD 27 milyon 491 bin 810
Rusya 17 milyon 379 bin 175
Nijerya 13 milyon 16 bin 341
Brezilya 10 milyon 373 bin 187
Pakistan 9 milyon 51 bin 827
Endonezya 7 milyon 285 bin 707
Vietnam 5 milyon 961 bin 684
Ukrayna 5 milyon 565 bin 881
Kenya 4 milyon 580 bin 760
Filipinler 4 milyon 360 bin 579
Güney Afrika 4 milyon 215 bin 944
Bangladeş 3 milyon 742 bin 571
Tayland 3 milyon 629 bin 713
Birleşik Krallık 3 milyon 360 bin 591
Meksika 3 milyon 189 bin 799
Kolombiya 3 milyon 122 bin 449
Venezuela 2 milyon 941 bin 502
Türkiye 2 milyon 476 bin 418
Almanya 2milyon 191 bin 986