En fazla market ve AVM'lerde karttan ödeme yapıldı TCMB verilerine göre, 9 aylık süreçte en çok nerelerde harcama yapılıyor, daha çok hangi ürünler satın alınıyor gibi kartlı harcamalarındaki alışkanlıklar saptandı. Kuyumcularda banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarları 174,6 milyar lira oldu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre kredi kartı harcama alışkanlıkları derlendi.

Bjuna göre ocak-eylül döneminde banka kartı ve kredi kartıyla en fazla harcama 1 trilyon 863,2 milyar lirayla market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) yapıldı.

Türkiye genelinde banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde 10 trilyon 627,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

EN ÇOK HARCAMA GIDAYA

İkinci sırada 742,4 milyar lirayla çeşitli gıda kategorisi yer alırken, onu 739,9 milyar liralık tutarla giyim ve aksesuar takip etti.

Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla elektrik, elektronik eşya kategorisinde 710,5 milyar, hizmet sektörleri kategorisinde ise 695,4 milyar liralık ödeme yapıldı.

BENZİN VE YAKIT İSTASYONLARINDA

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla benzin ve yakıt istasyonlarında 663,9 milyar liralık ödeme yapılırken, yemek harcamaları 629,7 milyar lira ve diğer ödemeler 555,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül aralığında sigorta ödemeleri 506,1 milyar lira, kamu/vergi ödemeleri 462,6 milyar lira, araç kiralama-satış, servis ve yedek parça ödemeleri 431,6 milyar lira oldu.

EĞİTİM, KIRTASİYE VE OFİS MALZEMELERİNDE

Aynı dönemde yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiyeye 409,9 milyar lira ödeme yapılırken, sağlık, sağlık ürünleri, kozmetik alanında 375,3 milyar, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde 307,1 milyar, mobilya dekorasyonda 297,3 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleştirildi.

Ayrıca, seyahat acenteleri ve taşımacılıkta 246,1 milyar, hava yolları işlemlerinde 235 milyar, müteahhit işlerinde 151 milyar liralık tutar banka ve kredi kartıyla ödendi.

KUYUMCULARDA 174,6 MİLYAR LİRA KARTTAN ÖDENDİ

Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarları, kuyumcu 174,6 milyar, konaklama ödemeleri 173,7 milyar, telekomünikasyon ödemeleri 105,4 milyar, bireysel emeklilik ödemeleri 51,3 milyar, araba kiralama ödemeleri 37 milyar, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler ödemeleri 34,6 milyar ve doğrudan pazarlama ödemeleri de 15,8 milyar lira şeklinde sıralandı.

TOPLAM ÖDEMELERİN YÜZDE 29'U İNTERNETTEN

Bu dönemde banka ve kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 3 trilyon 91 milyar liralık kısmı internet üzerinden yapıldı. İnternetten yapılan harcamaların toplam içerisindeki payı yüzde 29 olarak hesaplandı.

Yılın 9 ayında mektup ve telefonla yapılan alışverişler 504,5 milyar, gümrük vergisi ödemeleri de 13,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)