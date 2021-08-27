Memur-Sen Başkanı'nın yüksek maaşı tartışılıyor

Memur maaş zam oranları açıklandıktan sonra en düşük memur maaşından genel müdüre kadar olan unvanlarda alınan zamlar hesaplanırken hepsinin üzerinde bir rakam göze çarptı.

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Yeni zamlarla birlikte birinci derece dördüncü kademede (1/4) genel müdürün maaşı, aile yardımı ile birlikte 16 bin 985 lira olurken, birinci derece dördüncü kademede öğretmenin maaşı 6 bin 916 lira olacak. Yeni zamla 2022’nin ocak ayında birinci derece birinci kademe araştırma görevlisinin eline enflasyon farkı hariç 8 lira 358 lira geçecek.

Bu rakamlar aile yardım ve çocuk ödeneği ve memurların bulundukları illere göre aldıkları ücret farkları gibi belirleyici faktörler dahil olmadan hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 5 BİN 700 LİRA OLDU

En düşük sendikalı, evi ve iki çocuklu memur maaşı da 4 bin 983'ten iki yılın sonunda 6 bin 516 liraya yükselecek. Sendika üyesi bekar bir memur ise en düşük 5.700 lira alacak.

MEMUR-SEN'İN BAŞKANININ ALDIĞI MAAŞ EN YÜKSEK KADEMEDEKİ MEMURUN ALDIĞINDAN FAZLA

Memur maaşı zam oranı ve sosyal haklarının edinimi için pazarlık masasına taraf olarak oturan ve asli görevi memurların şartlarını iyileştirmek olan Memur-Sen'in Başkanı Ali Yalçın'ın aldığı maaşın en üst kademede görevli memurların maaşını geçtiği görüldü.

Yalçın'ın bugünkü maaşı 27 bin 582 lira iken, son yapılan zamlardan sonra 2022 Ocak'ta 33 bin 720 liraya kadar çıkacağı hesaplandı.