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    Endonezya ile Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı

    Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan Deniz Taşımacılığı Anlaşması'nın onaylandığı bildirildi.
    • 05.08.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 14:35
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    Endonezya ile Deniz Taşımacılığı Anlaşması onaylandı

    Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan, denizcilik alanındaki ilişkilerin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen milletlerarası Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının onaylandığı bilgisi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Anlaşma haziranın sonunda Ankara'da imzalanmıştı

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, 29 Haziran 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan ve onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşması"nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri gereğince karar verildi.

    Denizcilik

    Denizcilik alanındaki ilişkilerin artırılması ve iş birliği hedefleniyor

    AA'nın haberine göre, anlaşmayla, taraflar arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesini desteklemek için denizcilik alanındaki ilişkilerin artırılması ve iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.


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