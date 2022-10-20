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    Endonezya Merkez Bankası politika faizini artırdı

    Endonezya Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırdığını bildirdi.
    • 20.10.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 13:06
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    Endonezya Merkez Bankası politika faizini artırdı

    Yüksek enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini artırma politikasını seçen ülkelerden biri olan Endonezya, faiz kararını beklentiler doğrultusunda verdi.

    Endonezya Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele etmek ve para birimi rupiyi baskılayan sermaye çıkışlarını yavaşlatmak için politika faizini, beklentilere paralel 50 baz puan artırdığını açıkladı.

    Endonezya'da faiz oranı yüzde 4,75 oldu

    Merkez Bankası, politika faizi olan haftalık ters repo oranını 50 baz puan artırarak yüzde 4,75'e çıkardı.

    Reuters anketine katılan 30 ekonomistten 17'si, politika faizinin 50 baz puan artırılmasını beklerken 13 ekonomist, politika faizinin 25 baz puan artırılmasını öngörüyordu.

    Endonezya


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