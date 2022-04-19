Endonezya Merkez Bankası'nın faiz kararı

Endonezya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,5'te tuttu.

Dünya merkez bankalarının üst üste faiz kararlarını açıkladığı haftada bir veri de koronavirüs salgınını üzerinden atamayan Endonezya'dan geldi.

Endonezya Merkez Bankası, artan enflasyondan kaynaklanan riskleri kabul etmesine rağmen, ekonominin koronavirüs salgınının yarattığı tahribattan toparlanmasını desteklemek için politika faizini beklentilere paralel olarak tarihi düşük seviyede tuttu.

Ters repo oranı rekor derecede düşük tutuldu

Reuters'in anketine göre, Merkez Bankası politika faizi olan yedi günlük ters repo oranını rekor düşük seviye olan yüzde 3,5 seviyesinde bıraktı.

Faiz kararı beklentilere paralel geldi

Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğini tahmin ediyordu.