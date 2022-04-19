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    Endonezya Merkez Bankası'nın faiz kararı

    Endonezya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yüzde 3,5'te tuttu.
    • 19.04.2022 - 15:51
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    Endonezya Merkez Bankası'nın faiz kararı

    Dünya merkez bankalarının üst üste faiz kararlarını açıkladığı haftada bir veri de koronavirüs salgınını üzerinden atamayan Endonezya'dan geldi.

    Endonezya Merkez Bankası, artan enflasyondan kaynaklanan riskleri kabul etmesine rağmen, ekonominin koronavirüs salgınının yarattığı tahribattan toparlanmasını desteklemek için politika faizini beklentilere paralel olarak tarihi düşük seviyede tuttu.

    Ters repo oranı rekor derecede düşük tutuldu

    Reuters'in anketine göre, Merkez Bankası politika faizi olan yedi günlük ters repo oranını rekor düşük seviye olan yüzde 3,5 seviyesinde bıraktı.

    Endonezya

    Faiz kararı beklentilere paralel geldi

    Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğini tahmin ediyordu.


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