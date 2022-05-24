Endonezya Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı

Dünyada merkez bankalarının politika faizi kararları ilgi ile takip ediliyor.

Dünyada artan enflasyon ve fahiş fiyatlamaları dengelemek için ülkelerin faiz kararları ön plana çıkmaya başladı.

Faiz kararı ile toparlanmanın desteklenmesi amaçlandı

Endonezya Merkez Bankası da bu doğrultuda, ekonomide toparlanmayı desteklemek için beklentilere paralel olarak, politika faizi olan yedi günlük ters repo oranını rekor düşük seviye olan yüzde 3,5 seviyesinde bıraktı.

Para biriminde istikrarın sağlanması amaçlanıyor

Reuters'in haberine göre; Endonezya Merkez Bankası, artan enflasyonu sabitleme ve para birimi rupideki istikrarı sürdürme çabalarıyla ekonomik toparlanmaya destek sağlamayı dengelemeye çalışarak, politika faizini tarihi düşük seviyede tuttu.