Petrol
102.81
0.64%
Euro
15.83
-0.01%
Dolar
14.78
0.10%
Altın
904.86
0.32%
Borsa
2483
0.41%
Bitcoin
602.908
5.27%
BTXN Coin
21.24
4.68%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Endonezya'daki ihracat ambargosu yemeklik yağın fiyatını artırdı

    Yemeklik yağların, küresel anlamda Endonezya'daki palmiye yağı ihracat ambargosunun ardından birkaç yılın zirvesine yükseldiği belirtildi.
    • 26.04.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya'daki ihracat ambargosu yemeklik yağın fiyatını artırdı

    Dünyada gıda fiyatları hızla artarkan yemeklik yağın fiyatları hayati önem taşıyor.

    Hububat fiyatlarına bakıldığında küresel sebze yağları fiyatları, Endonezya'nın palmiye yağı ihracatına ambargo uygulamasının ardından küresel gıda arzına ilişkin kaygıların artmasıyla birkaç yılın zirvesine yükseldi.

    Stokların azalması fiyatlara yansıdı

    Reuters'in haberine göre; ithalatçılar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alternatif kaynaklarda stokların zaten azalmakta olmasıyla yemeklik yağlar için yüksek maliyetler ödendi.

    Palmiye yağı fiyatları yüzde 6 yükseldi

    En yaygın kullanılan sebze yağı olan palmiye yağı fiyatları yüzde 6 yükselerek martta gördüğü zirve seviyeye yaklaşırken, Chicago borsasında işlem gören soya fasulyesi yağı vadeli kontratları 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyretti.

    Palmiye

    Buğday vadeli kontratları yüzde 0,5 azaldı

    Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları ise geriledi. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,5 azalarak 10,70 dolar/bushel, yani 393,2 dolar/ton seviyesine geriledi.

    Mısır, yüzde 0,9 gerileyerek 7,82 dolar/bushel yani 307,9 dolar/ton seviyesine düştü. Soya fasulyesi de yüzde 0,9 değer kaybederek 16,72 dolar/bushel yani 614,4 dolar/ton seviyesine geriledi.


    İlginizi Çekebilir

    Vladimir Putin, Emmanuel Macron'u tebrik etti
    Dünya

    Vladimir Putin, Emmanuel Macron'u tebrik etti

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı
    Magazin

    Mine Tugay'ın mini etekli paylaşımına beğeni yağdı

    Görüş Bildir