Endonezya'daki ihracat ambargosu yemeklik yağın fiyatını artırdı

Yemeklik yağların, küresel anlamda Endonezya'daki palmiye yağı ihracat ambargosunun ardından birkaç yılın zirvesine yükseldiği belirtildi.

Dünyada gıda fiyatları hızla artarkan yemeklik yağın fiyatları hayati önem taşıyor.

Hububat fiyatlarına bakıldığında küresel sebze yağları fiyatları, Endonezya'nın palmiye yağı ihracatına ambargo uygulamasının ardından küresel gıda arzına ilişkin kaygıların artmasıyla birkaç yılın zirvesine yükseldi.

Stokların azalması fiyatlara yansıdı

Reuters'in haberine göre; ithalatçılar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alternatif kaynaklarda stokların zaten azalmakta olmasıyla yemeklik yağlar için yüksek maliyetler ödendi.

Palmiye yağı fiyatları yüzde 6 yükseldi

En yaygın kullanılan sebze yağı olan palmiye yağı fiyatları yüzde 6 yükselerek martta gördüğü zirve seviyeye yaklaşırken, Chicago borsasında işlem gören soya fasulyesi yağı vadeli kontratları 2008'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye yakın seyretti.

Buğday vadeli kontratları yüzde 0,5 azaldı

Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları ise geriledi. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,5 azalarak 10,70 dolar/bushel, yani 393,2 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır, yüzde 0,9 gerileyerek 7,82 dolar/bushel yani 307,9 dolar/ton seviyesine düştü. Soya fasulyesi de yüzde 0,9 değer kaybederek 16,72 dolar/bushel yani 614,4 dolar/ton seviyesine geriledi.