EKK: Enerji arz güvenliğini teminde tüm tedbirler alınıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun dün gerçekleşen toplantısında ekonomideki son gelişmeler incelenerek, enerji arz güvenliğini teminde gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) toplantısında, küresel ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile yapısal konuların kapsamlı şekilde ele alındığı belirtildi.

ENERJİ FİYATLARI VE TÜRKİYE'YE YANSIMASI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda ham petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarında dünyada son dönemde yaşanan fiyat hareketleri ve Türkiye'ye yansımalarının değerlendirildi. Toplantıda enerji arz güvenliğini temin etme çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alınmakta olduğu da belirtildi.

BU YIL SONA ERECEK UZUN VADELİ İTHALAT SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENME DÖNEMİ

Türkiye'nin bu yıl tarihin en yüksek seviyesine yükselmesi beklenen doğalgaz talebi, Ankara'yı yüksek fiyatların hakim olduğu uluslararası spot piyasalardan doğalgaz temin etmek zorunda bırakacak görünürken, bu yıl sona erecek uzun vadeli ithalat sözleşmelerinin de yenilenme dönemi geliyor.

2022 YILI BÜTÇESİ KONUŞULDU

Toplantıda 2022 yılı bütçesi, güncel ekonomik konular, küresel enerji piyasasındaki son dönemdeki gelişmeler, kamu uygulamalarında ürün ve ekonomik faaliyet sınıflandırmasının uyumlaştırılması ile tarımsal hasılanın artırılması konularının görüşüldüğü belirtildi.

Toplantıda tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar ve somut projeler ele alınarak, bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasına yönelik projeler detaylı görüşüldü.

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU EKONOMİK GELİŞELERİ İZLİYOR

Ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere kurulan kurul; Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşuyor. Gerektiğinde ilgili kurumlar da toplantıya davet ediliyor.