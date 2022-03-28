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    Cyril Widdershoven'dan Doğu Akdeniz-Türkiye değerlendirmesi

    Cyril Widdershoven'dan Doğu Akdeniz-Türkiye değerlendirmesi

    Enerji Danışmanı Cyril Widdershoven, Rusya-Ukrayna savaşından sonra AB'nin hedefinde Doğu Akdeniz gazı olduğunu belirterek Türkiye'nin bu denklemdeki önemine dikkat çekti.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:37
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    Koronavirüs salgını, ülkelerin küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerjiye geçiş süreci derken Avrupa'da patlayan Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizini küresel anlamda etkilemeye başladı.

    Rusya'ya karşı atılan yaptırım adımları ve Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma çabaları, enerji krizini daha görünür hale getirdi

    Enerji Risk Danışmanlık Firması VEROCY kurucusu, Kıdemli Jeopolitik ve Ülke Riski Danışmanı Dr. Cyril Widdershoven, dünyanın karşı karşıya olduğu doğalgaz ve petrol krizini değerlendirdi.

    Dr. Widdershoven, Avrupa Birliği’nin hedefinde Doğu Akdeniz doğalgazı olduğunu vurgulayarak Rusya kaynaklı petrol krizine ise “Küresel ekonomi, petrol fiyatlarından daha güçlüdür.” dedi.

    "EN UYGUN LOJİSTİK VE ALTYAPI TÜRKİYE'DE"

    Dr. Cyril Widdershoven, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir doğalgaz veya petrol çıkarma çalışması için en uygun lojistiğe ve altyapıya sahip ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak ülkelerin bu konuda farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini belirtti.

    "BÜYÜK BİR JEO-STRATEJİK SİYASET..."

    Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz enerji çalışmasının gerçekçi ve pahalı olacağını ifade eden Widdershoven, “Doğu Akdeniz enerji merkezi coğrafyaya bağlı. Tükiye, pazar ve tedarikçi arasında bulunuyor. Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa’nın ortasındasınız. İşte bu yüzden büyük bir jeo-stratejik siyasetiniz var.” dedi.

    "DÜNYA ŞU ANDA TÜRKİYE İLE KONUŞUYOR"

    Türkiye’nin mevcut durumunun bugünlerde çok önemli olduğunu belirten Hollandalı enerji danışmanı Widdershoven, “Dünya şu anda Türkiye ile konuşuyor. İnsanlar yol katederek Ankara’ya geliyor.” dedi.

    Widdershoven, Hollanda’nın Türkiye’de büyük hacimli yatırımları olduğunu ve güçlü bir Türk ekonomisinden en büyük faydayı Hollanda’nın göreceğini ifade etti.

    Cyril Widdershoven dan Doğu Akdeniz-Türkiye değerlendirmesi #1

    Cyril Widdershoven dan Doğu Akdeniz-Türkiye değerlendirmesi #2


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